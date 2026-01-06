$42.290.12
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 11437 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 33296 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 61374 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 37075 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 39883 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 42632 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 104756 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70888 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96128 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 100063 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
На фронті 191 бій, найбільше - на Гуляйпільському та Покровському напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення, з них 46 на Гуляйпільському та 43 на Покровському напрямках. Ворог завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 9 ракет та 194 керовані авіабомби.

На фронті 191 бій, найбільше - на Гуляйпільському та Покровському напрямках: карта від Генштабу

191 бій стався на фронті минулої доби, найгарячіше було на Гуляйпільському напрямку з 46 боєзіткненнями, ще 43 сталося на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 січня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення

- повідомили в Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвиженка, Таврійське Запорізької області.

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворога, два пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", два пункти управління БпЛА, чотири гармати та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’ять авіаударів, скинувши 15 авіабомб, здійснив 94 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в бік Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Свято-Покровського, Пазеного, Закітного.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Січневе, Олександроград, Соснівка та у напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 46 ворожих спроб просунутися вперед у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук.

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районі Плавнів та у напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог двічі невдало атакував позиції наших захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога на 6 січня: понад 940 ліквідованих окупантів протягом доби, сотні знищених БПЛА й іншої техніки06.01.26, 06:50

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Ракетний комплекс "Тор"
Гуляйполе
Костянтинівка
Куп'янськ