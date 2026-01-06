На фронті 191 бій, найбільше - на Гуляйпільському та Покровському напрямках: карта від Генштабу

191 бій стався на фронті минулої доби, найгарячіше було на Гуляйпільському напрямку з 46 боєзіткненнями, ще 43 сталося на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 січня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення - повідомили в Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвиженка, Таврійське Запорізької області.

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворога, два пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", два пункти управління БпЛА, чотири гармати та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’ять авіаударів, скинувши 15 авіабомб, здійснив 94 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в бік Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Свято-Покровського, Пазеного, Закітного.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Січневе, Олександроград, Соснівка та у напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 46 ворожих спроб просунутися вперед у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук.

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районі Плавнів та у напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог двічі невдало атакував позиції наших захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

