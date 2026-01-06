Втрати ворога на 6 січня: понад 940 ліквідованих окупантів протягом доби, сотні знищених БПЛА й іншої техніки

$42.290.12
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 10432 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 31126 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 58060 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 35417 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 38633 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 42093 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 103471 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70608 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95743 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99838 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 15790 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 58066 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 40297 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 103475 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 161402 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Піт Гегсет
Джей Ді Венс
Музикант
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Нью-Йорк
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетна система С-400

Втрати ворога на 6 січня: понад 940 ліквідованих окупантів протягом доби, сотні знищених БПЛА й іншої техніки

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати ворога станом на ранок 6 січня 2026 року. Кількість ліквідованого особового складу ворога сягнула понад 1 213 460 осіб, за добу знищено 940 загарбників та 879 безпілотників.

Втрати ворога на 6 січня: понад 940 ліквідованих окупантів протягом доби, сотні знищених БПЛА й іншої техніки

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані про загальні бойові втрати російських окупаційних військ за час повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 6 січня 2026 року кількість ліквідованого особового складу ворога сягнула понад 1 213 460 осіб. Про це пише УНН.

Деталі

За останню добу українські захисники знешкодили 940 загарбників та значну кількість ворожої техніки.

Статистика втрат техніки за добу

Найбільших втрат протягом доби ворог зазнав у безпілотниках оперативно-тактичного рівня - знищено 879 одиниць, а також в автомобільній техніці та артилерійських системах.

Загальні втрати техніки (з 24.02.22 по 06.01.26):

  • Танки: 11 512 (+5 за добу)
    • Бойові броньовані машини: 23 863 (+6)
      • Артилерійські системи: 35 831 (+46)
        • РСЗВ: 1 593 (+1)
          • Засоби ППО: 1 269 (+1)
            • БпЛА (оперативно-тактичні): 101 443 (+879)
              • Автомобільна техніка та автоцистерни: 73 102 (+157)
                • Літаки/Гелікоптери: 434 / 347 (без змін)
                  • Кораблі/Катери: 28 (без змін)

                    У Генштабі зазначають, що дані постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на багатьох напрямках залишається надзвичайно високою. 

                    На фронті відбулось 172 боєзіткнень: найбільше на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках05.01.26, 22:35 • 1862 перегляди

                    Степан Гафтко

                    Війна в Україні
                    Техніка
                    Воєнний стан
                    Війна в Україні
                    Сутички
                    Генеральний штаб Збройних сил України
                    Україна