Втрати ворога на 6 січня: понад 940 ліквідованих окупантів протягом доби, сотні знищених БПЛА й іншої техніки
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати ворога станом на ранок 6 січня 2026 року. Кількість ліквідованого особового складу ворога сягнула понад 1 213 460 осіб, за добу знищено 940 загарбників та 879 безпілотників.
Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані про загальні бойові втрати російських окупаційних військ за час повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 6 січня 2026 року кількість ліквідованого особового складу ворога сягнула понад 1 213 460 осіб. Про це пише УНН.
Деталі
За останню добу українські захисники знешкодили 940 загарбників та значну кількість ворожої техніки.
Статистика втрат техніки за добу
Найбільших втрат протягом доби ворог зазнав у безпілотниках оперативно-тактичного рівня - знищено 879 одиниць, а також в автомобільній техніці та артилерійських системах.
Загальні втрати техніки (з 24.02.22 по 06.01.26):
- Танки: 11 512 (+5 за добу)
- Бойові броньовані машини: 23 863 (+6)
- Артилерійські системи: 35 831 (+46)
- РСЗВ: 1 593 (+1)
- Засоби ППО: 1 269 (+1)
- БпЛА (оперативно-тактичні): 101 443 (+879)
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 73 102 (+157)
- Літаки/Гелікоптери: 434 / 347 (без змін)
- Кораблі/Катери: 28 (без змін)
У Генштабі зазначають, що дані постійно уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій на багатьох напрямках залишається надзвичайно високою.
