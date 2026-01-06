Потери врага на 6 января: более 940 ликвидированных оккупантов за сутки, сотни уничтоженных БПЛА и другой техники
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях врага по состоянию на утро 6 января 2026 года. Количество ликвидированного личного состава врага достигло более 1 213 460 человек, за сутки уничтожено 940 захватчиков и 879 беспилотников.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные об общих боевых потерях российских оккупационных войск за время полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 6 января 2026 года количество ликвидированного личного состава врага достигло более 1 213 460 человек. Об этом пишет УНН.
Подробности
За последние сутки украинские защитники обезвредили 940 захватчиков и значительное количество вражеской техники.
Статистика потерь техники за сутки
Наибольшие потери в течение суток враг понес в беспилотниках оперативно-тактического уровня - уничтожено 879 единиц, а также в автомобильной технике и артиллерийских системах.
Общие потери техники (с 24.02.22 по 06.01.26):
- Танки: 11 512 (+5 за сутки)
- Боевые бронированные машины: 23 863 (+6)
- Артиллерийские системы: 35 831 (+46)
- РСЗО: 1 593 (+1)
- Средства ПВО: 1 269 (+1)
- БПЛА (оперативно-тактические): 101 443 (+879)
- Автомобильная техника и автоцистерны: 73 102 (+157)
- Самолеты/Вертолеты: 434 / 347 (без изменений)
- Корабли/Катера: 28 (без изменений)
В Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на многих направлениях остается чрезвычайно высокой.
