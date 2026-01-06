Потери врага на 6 января: более 940 ликвидированных оккупантов за сутки, сотни уничтоженных БПЛА и другой техники

$42.290.12
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 10695 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 31671 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 58839 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 35844 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 38936 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 42218 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 103776 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70676 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95825 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99895 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану5 января, 19:20 • 6106 просмотра
Экстренные отключения света на левом берегу Киева отменены5 января, 19:26 • 3406 просмотра
Сырский раскрыл детали подготовки войск: увеличен штат инструкторов и изменена программа5 января, 20:00 • 2872 просмотра
Канцлер Германии Мерц заявил об угрозе гуманитарного энергетического кризиса в Украине5 января, 20:16 • 2558 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 6760 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 16127 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 58842 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 40560 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 103778 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 161611 просмотра
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 6878 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 56580 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 50995 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 47518 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 55614 просмотра
Потери врага на 6 января: более 940 ликвидированных оккупантов за сутки, сотни уничтоженных БПЛА и другой техники

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях врага по состоянию на утро 6 января 2026 года. Количество ликвидированного личного состава врага достигло более 1 213 460 человек, за сутки уничтожено 940 захватчиков и 879 беспилотников.

Потери врага на 6 января: более 940 ликвидированных оккупантов за сутки, сотни уничтоженных БПЛА и другой техники

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные об общих боевых потерях российских оккупационных войск за время полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 6 января 2026 года количество ликвидированного личного состава врага достигло более 1 213 460 человек. Об этом пишет УНН.

Подробности

За последние сутки украинские защитники обезвредили 940 захватчиков и значительное количество вражеской техники.

Статистика потерь техники за сутки

Наибольшие потери в течение суток враг понес в беспилотниках оперативно-тактического уровня - уничтожено 879 единиц, а также в автомобильной технике и артиллерийских системах.

Общие потери техники (с 24.02.22 по 06.01.26):

  • Танки: 11 512 (+5 за сутки)
    • Боевые бронированные машины: 23 863 (+6)
      • Артиллерийские системы: 35 831 (+46)
        • РСЗО: 1 593 (+1)
          • Средства ПВО: 1 269 (+1)
            • БПЛА (оперативно-тактические): 101 443 (+879)
              • Автомобильная техника и автоцистерны: 73 102 (+157)
                • Самолеты/Вертолеты: 434 / 347 (без изменений)
                  • Корабли/Катера: 28 (без изменений)

                    В Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются, поскольку интенсивность боевых действий на многих направлениях остается чрезвычайно высокой. 

                    На фронте произошло 172 боестолкновения: больше всего на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях05.01.26, 22:35 • 1912 просмотров

                    Степан Гафтко

