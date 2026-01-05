На фронте произошло 172 боестолкновения: больше всего на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях

В течение суток российские войска совершили десятки наступательных действий на разных направлениях фронта. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

Сегодня противник нанес три ракетных и 24 авиационных удара, применил 10 ракет и сбросил 79 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3083 дрона-камикадзе и совершили 3038 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиационных удара, сбросил семь авиабомб, совершил 63 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки врага в районах Волчанска, Прилипки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды пытался идти вперед в сторону Куриловки и Купянска, получил отпор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев вблизи Надии, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Закитного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении россияне 20 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Иванополья, Константиновки, Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Затишок, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиа и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка. В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 142 оккупанта, из них 98 – безвозвратно. Также уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат, 3 мотоцикла, два терминала спутниковой связи, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, один пункт управления БпЛА, три укрытия личного состава. Кроме того, украинские воины поразили две боевые машины пехоты, одну артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, три единицы автомобильной и две единицы специальной техники, 12 укрытий личного состава.

На Александровском направлении враг 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Сичневое, Александроград, Сосновка и в направлении Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили остановили 34 атаки россиян в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще семь боестолкновений продолжаются. Под авиаударами врага оказались населенные пункты Зализничное, Рождественка, Терноватое, Воздвижевка.

Силы обороны отбили две вражеские попытки наступления на Ореховском направлении в районе Плавней и в направлении Приморского. Авиаудару подверглось Таврийское.

На Приднепровском направлении враг дважды неудачно атаковал позиции наших защитников.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

