На фронте произошло 172 боестолкновения: больше всего на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
19:29 • 2708 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
14:42 • 21087 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 44008 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 26940 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 32631 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 39110 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 97959 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 69530 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94208 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 98863 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.3м/с
81%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг нанес пять ракетных ударов по Харькову - мэр5 января, 11:25 • 7660 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны5 января, 11:49 • 28025 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку5 января, 12:06 • 37924 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь5 января, 12:22 • 17578 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 34362 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 6704 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 44001 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 34429 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 97958 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 157923 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Одесса
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 54205 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 48646 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 45585 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 53626 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 98616 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Отопление
Дипломатка

На фронте произошло 172 боестолкновения: больше всего на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Противник нанес три ракетных и 24 авиационных удара, применил 10 ракет и сбросил 79 управляемых авиабомб. Захватчики совершили 3038 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На фронте произошло 172 боестолкновения: больше всего на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях

В течение суток российские войска совершили десятки наступательных действий на разных направлениях фронта. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

Сегодня противник нанес три ракетных и 24 авиационных удара, применил 10 ракет и сбросил 79 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3083 дрона-камикадзе и совершили 3038 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиационных удара, сбросил семь авиабомб, совершил 63 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки врага в районах Волчанска, Прилипки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды пытался идти вперед в сторону Куриловки и Купянска, получил отпор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев вблизи Надии, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Закитного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении россияне 20 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Иванополья, Константиновки, Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Затишок, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиа и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка. В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 142 оккупанта, из них 98 – безвозвратно. Также уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат, 3 мотоцикла, два терминала спутниковой связи, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, один пункт управления БпЛА, три укрытия личного состава. Кроме того, украинские воины поразили две боевые машины пехоты, одну артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, три единицы автомобильной и две единицы специальной техники, 12 укрытий личного состава.

На Александровском направлении враг 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Сичневое, Александроград, Сосновка и в направлении Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили остановили 34 атаки россиян в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще семь боестолкновений продолжаются. Под авиаударами врага оказались населенные пункты Зализничное, Рождественка, Терноватое, Воздвижевка.

Силы обороны отбили две вражеские попытки наступления на Ореховском направлении в районе Плавней и в направлении Приморского. Авиаудару подверглось Таврийское.

На Приднепровском направлении враг дважды неудачно атаковал позиции наших защитников.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сырский раскрыл детали подготовки войск: увеличен штат инструкторов и изменена программа05.01.26, 22:00 • 698 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Мирноград
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск