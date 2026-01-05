$42.290.12
Эксклюзив
19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Сырский раскрыл детали подготовки войск: увеличен штат инструкторов и изменена программа

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об увеличении на 13% штатной численности инструкторского состава и изменениях в программе базовой общевойсковой подготовки. Он также отметил необходимость повышения качества подготовки и контроля за ее проведением.

Сырский раскрыл детали подготовки войск: увеличен штат инструкторов и изменена программа

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал изменения в подготовке военнослужащих, пишет УНН.

Подробности

"Две главные составляющие деятельности нашего войска на сегодняшний день — это ведение боевых действий и качественная подготовка личного состава к участию в них. Именно надлежащий уровень подготовки непосредственно влияет на сохранение жизни и здоровья воинов", - написал Сырский.

Он уточнил, что в течение года на 13% увеличена штатная численность инструкторского состава в учебных центрах. Прорабатывается вопрос дополнительного финансового стимулирования инструкторов в боевых бригадах.

Кроме того, базовая общевойсковая подготовка (БОВП) развернута на фондах боевых бригад. Также продолжительность и программа БОВП приведены в соответствие с требованиями современной войны.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что потенциал подготовки в учебных центрах используется не в полной мере, а качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения. 

По итогам ежемесячного рабочего совещания по вопросам подготовки, поставлена задача проводить БОВП в тыловых полосах бригад исключительно в объемах, необходимых для качественного обучения и с обязательным соблюдением надлежащего уровня безопасности. Генштаб ВСУ проведет по этому поводу дополнительную проверку.

Александр Сырский рассказал о Школе инструкторов в Сухопутных войсках, которую создали при поддержке благотворительного фонда "Вернись живым". Он отметил, что проблема перевода опытных специалистов на инструкторские должности остается актуальной как для новой Школы, так и для действующих учебных центров. 

россия не меняет намерений погрузить Украину в "блэкауты": Сырский анонсировал усиление противодействия "шахедам"30.12.25, 11:30 • 9992 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
благотворительность
Александр Сырский