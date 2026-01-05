Сырский раскрыл детали подготовки войск: увеличен штат инструкторов и изменена программа
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об увеличении на 13% штатной численности инструкторского состава и изменениях в программе базовой общевойсковой подготовки. Он также отметил необходимость повышения качества подготовки и контроля за ее проведением.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал изменения в подготовке военнослужащих, пишет УНН.
Подробности
"Две главные составляющие деятельности нашего войска на сегодняшний день — это ведение боевых действий и качественная подготовка личного состава к участию в них. Именно надлежащий уровень подготовки непосредственно влияет на сохранение жизни и здоровья воинов", - написал Сырский.
Он уточнил, что в течение года на 13% увеличена штатная численность инструкторского состава в учебных центрах. Прорабатывается вопрос дополнительного финансового стимулирования инструкторов в боевых бригадах.
Кроме того, базовая общевойсковая подготовка (БОВП) развернута на фондах боевых бригад. Также продолжительность и программа БОВП приведены в соответствие с требованиями современной войны.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что потенциал подготовки в учебных центрах используется не в полной мере, а качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения.
По итогам ежемесячного рабочего совещания по вопросам подготовки, поставлена задача проводить БОВП в тыловых полосах бригад исключительно в объемах, необходимых для качественного обучения и с обязательным соблюдением надлежащего уровня безопасности. Генштаб ВСУ проведет по этому поводу дополнительную проверку.
Александр Сырский рассказал о Школе инструкторов в Сухопутных войсках, которую создали при поддержке благотворительного фонда "Вернись живым". Он отметил, что проблема перевода опытных специалистов на инструкторские должности остается актуальной как для новой Школы, так и для действующих учебных центров.
