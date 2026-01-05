Сирський розкрив деталі підготовки військ: збільшено штат інструкторів та змінено програму

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про збільшення на 13% штатної чисельності інструкторського складу та зміни в програмі базової загальновійськової підготовки. Він також наголосив на необхідності підвищення якості підготовки та контролю за її проведенням.