Сирський розкрив деталі підготовки військ: збільшено штат інструкторів та змінено програму
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про збільшення на 13% штатної чисельності інструкторського складу та зміни в програмі базової загальновійськової підготовки. Він також наголосив на необхідності підвищення якості підготовки та контролю за її проведенням.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував зміни у підготовці військовослужбовців, пише УНН.
Деталі
"Дві головні складові діяльності нашого війська станом на сьогодні — це ведення бойових дій та якісна підготовка особового складу до участі в них. Саме належний рівень підготовки безпосередньо впливає на збереження життя і здоров’я воїнів", - написав Сирський.
Він уточнив, що протягом року на 13% збільшено штатну чисельність інструкторського складу в навчальних центрах. Опрацьовується питання додаткового фінансового стимулювання інструкторів у бойових бригадах.
Крім того, базову загальновійськову підготовку (БЗВП) розгорнули на фондах бойових бригад. Також тривалість і програма БЗВП приведені у відповідність до вимог сучасної війни.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення.
За підсумками щомісячної робочої наради з питань підготовки, поставлено завдання проводити БЗВП у тилових смугах бригад виключно в обсягах, необхідних для якісного навчання та з обов’язковим дотриманням належного рівня безпеки. Генштаб ЗСУ проведе з цього приводу додаткову перевірку.
Олександр Сирський розповів про Школу інструкторів у Сухопутних військах, яку створили за підтримки благодійного фонду "Повернись живим". Він зауважив, що проблема переведення досвідчених фахівців на інструкторські посади залишається актуальною як для нової Школи, так і для діючих навчальних центрів.
