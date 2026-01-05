Сирський розкрив деталі підготовки військ: збільшено штат інструкторів та змінено програму

$42.290.12
Ексклюзив
19:29 • 1362 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
14:42 • 19827 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 41955 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 25955 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 31968 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 38726 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 97210 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 69304 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 93917 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 98728 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по Харкову - мер5 січня, 11:25
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні5 січня, 11:49
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку5 січня, 12:06
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться5 січня, 12:22
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 41947 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 97206 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Одеса
Вашингтон
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Опалення
Дипломатка

Сирський розкрив деталі підготовки військ: збільшено штат інструкторів та змінено програму

Київ • УНН

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про збільшення на 13% штатної чисельності інструкторського складу та зміни в програмі базової загальновійськової підготовки. Він також наголосив на необхідності підвищення якості підготовки та контролю за її проведенням.

Сирський розкрив деталі підготовки військ: збільшено штат інструкторів та змінено програму

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував зміни у підготовці військовослужбовців, пише УНН.

Деталі

"Дві головні складові діяльності нашого війська станом на сьогодні — це ведення бойових дій та якісна підготовка особового складу до участі в них. Саме належний рівень підготовки безпосередньо впливає на збереження життя і здоров’я воїнів", - написав Сирський.

Він уточнив, що протягом року на 13% збільшено штатну чисельність інструкторського складу в навчальних центрах. Опрацьовується питання додаткового фінансового стимулювання інструкторів у бойових бригадах.

Крім того, базову загальновійськову підготовку (БЗВП) розгорнули на фондах бойових бригад. Також тривалість і програма БЗВП приведені у відповідність до вимог сучасної війни.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення. 

За підсумками щомісячної робочої наради з питань підготовки, поставлено завдання проводити БЗВП у тилових смугах бригад виключно в обсягах, необхідних для якісного навчання та з обов’язковим дотриманням належного рівня безпеки. Генштаб ЗСУ проведе з цього приводу додаткову перевірку.

Олександр Сирський розповів про Школу інструкторів у Сухопутних військах, яку створили за підтримки благодійного фонду "Повернись живим". Він зауважив, що проблема переведення досвідчених фахівців на інструкторські посади залишається актуальною як для нової Школи, так і для діючих навчальних центрів. 

росія не міняє намірів занурити Україну в "блекаути": Сирський анонсував посилення протидії "шахедам"30.12.25, 11:30 • 9992 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
благодійність
Олександр Сирський