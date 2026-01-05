На фронті відбулось 172 боєзіткнень: найбільше на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках

$42.290.12
Ексклюзив
19:29 • 2716 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
14:42 • 21093 перегляди
Ексклюзив

5 січня, 14:05 • 44018 перегляди

Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 44018 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 26942 перегляди
5 січня, 12:32 • 32634 перегляди

Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 32634 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 39111 перегляди
Ексклюзив

5 січня, 09:07 • 97962 перегляди

Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 97962 перегляди
4 січня, 15:52 • 69531 перегляди

Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 69531 перегляди
4 січня, 15:39 • 94208 перегляди

"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 94208 перегляди
4 січня, 11:20 • 98864 перегляди

Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 98864 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по Харкову - мер5 січня, 11:25 • 7660 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні5 січня, 11:49 • 28025 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку5 січня, 12:06 • 37924 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться5 січня, 12:22 • 17578 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 34362 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 6716 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 44018 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 34437 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 97962 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 157929 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Одеса
Вашингтон
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 54207 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 48649 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 45588 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 53628 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 98618 перегляди
На фронті відбулось 172 боєзіткнень: найбільше на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Противник завдав трьох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував 10 ракет та скинув 79 керованих авіабомб. Загарбники здійснили 3038 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На фронті відбулось 172 боєзіткнень: найбільше на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках

Протягом доби російські війська здійснили десятки наступальних дій на різних напрямках фронту. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб України, пише УНН.

Сьогодні противник завдав трьох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував 10 ракет та скинув 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3083 дрони-камікадзе та здійснили 3038 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув сім авіабомб, здійснив 63 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки ворога в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку від початку доби ворог двічі намагався йти вперед в бік Курилівки та Куп’янська, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Закітного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 142 окупанта, із них 98 – безповоротно. Також знищено 31 безпілотний літальний апарат, 3 мотоцикли, два термінали супутникового зв’язку, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, три укриття особового складу. Крім того, українські воїни уразили дві бойові машини піхоти, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 12 укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Січневе, Олександроград, Соснівка та у напрямку Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили зупинили 34 атаки росіян у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще сім боєзіткнень тривають. Під авіаударами ворога опинилися населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка.

Сили оборони відбили дві ворожі спроби наступу на Оріхівському напрямку в районі Плавнів та у напрямку Приморського. Авіаудару зазнало Таврійське.

На Придніпровському напрямку ворог двічі невдало атакував позиції наших захисників.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сирський розкрив деталі підготовки військ: збільшено штат інструкторів та змінено програму05.01.26, 22:00 • 706 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Мирноград
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ