На фронте 191 бой, больше всего - на Гуляйпольском и Покровском направлениях: карта от Генштаба

Эксклюзив
5 января, 19:29 • 11422 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 33274 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 61336 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 37056 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 39868 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 42623 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 104740 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70881 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96122 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 100062 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Францию парализовали аномальные снегопады: в Иль-де-Франс зафиксировано более 1000 километров пробок5 января, 20:40
Министр войны Хегсет высмеял эффективность российских ПВО после операции в ВенесуэлеVideo5 января, 20:58
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31
Германия рассматривает гибридные атаки РФ как подготовку к прямому военному конфликту5 января, 21:41
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры6 января, 00:18
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 61336 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 104740 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Пит Хегсетх
Джей Ди Вэнс
Музыкант
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Япония
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58
Техника
Социальная сеть
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетная система С-400

На фронте 191 бой, больше всего - на Гуляйпольском и Покровском направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 32 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боевое столкновение, из них 46 на Гуляйпольском и 43 на Покровском направлениях. Враг нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, применив 9 ракет и 194 управляемые авиабомбы.

На фронте 191 бой, больше всего - на Гуляйпольском и Покровском направлениях: карта от Генштаба

191 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, жарче всего было на Гуляйпольском направлении с 46 боестолкновениями, еще 43 произошло на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 6 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 194 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3808 обстрелов, в том числе 101 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6864 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, населенные пункты Зализничное, Рождественка, Терноватое, Воздвиженка, Таврическое Запорожской области.

"За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения врага, два пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", два пункта управления БпЛА, четыре орудия и еще два других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, сбросив 15 авиабомб, совершил 94 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Прилипки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в сторону Петропавловки, Куриловки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Надии, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Свято-Покровского, Пазеного, Закитного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Иванополья, Константиновки, Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Затишок, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиа и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Сичневое, Александроград, Сосновка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 46 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Плавней и в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг дважды неудачно атаковал позиции наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага на 6 января: более 940 ликвидированных оккупантов за сутки, сотни уничтоженных БПЛА и другой техники06.01.26, 06:50

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Ракетный комплекс "Тор
Гуляйполе
Константиновка
Купянск