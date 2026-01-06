На фронте 191 бой, больше всего - на Гуляйпольском и Покровском направлениях: карта от Генштаба

191 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, жарче всего было на Гуляйпольском направлении с 46 боестолкновениями, еще 43 произошло на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 6 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 194 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3808 обстрелов, в том числе 101 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6864 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, населенные пункты Зализничное, Рождественка, Терноватое, Воздвиженка, Таврическое Запорожской области.

"За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения врага, два пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", два пункта управления БпЛА, четыре орудия и еще два других важных объекта российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, сбросив 15 авиабомб, совершил 94 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Прилипки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в сторону Петропавловки, Куриловки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Надии, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Свято-Покровского, Пазеного, Закитного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Иванополья, Константиновки, Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Затишок, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиа и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Сичневое, Александроград, Сосновка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 46 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Плавней и в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг дважды неудачно атаковал позиции наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

