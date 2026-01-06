Над Украиной за ночь обезвредили 53 из 61 запущенного рф дрона

россия ночью выпустила по Украине 61 дрон, 53 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 января (с 18:00 5 января) противник атаковал 61 ударным БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел - рф, ВОТ Донецка, около 40 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, в центре и на востоке страны. Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях