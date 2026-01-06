$42.290.12
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 11614 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 33706 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 62012 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 37405 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 40136 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 42758 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 105024 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70931 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96176 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 100102 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 17441 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 41696 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 162513 просмотра
Над Украиной за ночь обезвредили 53 из 61 запущенного рф дрона

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Ночью 6 января россия атаковала Украину 61 ударным БПЛА типа Shahed, Gerbera и другими дронами. Силы ПВО Украины сбили или подавили 53 вражеских беспилотника на севере, в центре и на востоке страны.

Над Украиной за ночь обезвредили 53 из 61 запущенного рф дрона

россия ночью выпустила по Украине 61 дрон, 53 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 января (с 18:00 5 января) противник атаковал 61 ударным БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел - рф, ВОТ Донецка, около 40 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, в центре и на востоке страны. Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

На фронте 191 бой, больше всего - на Гуляйпольском и Покровском направлениях: карта от Генштаба06.01.26, 08:19 • 402 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина