В рф прогремели взрывы: поражены НПЗ в башкортостане и производитель лекарств в пензе
Киев • УНН
Под атакой оказались стерлитамакский нефтехимический завод и ПАО "Биосинтез".
В ночь на 6 января в россии были поражены несколько предприятий: стерлитамакский нефтехимический завод в башкортостане и ПАО "Биосинтез" в пензе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Подробности
Стерлитамакский нефтехимический завод был основан в 1958 году как опытное подразделение Стерлитамакского завода синтетического каучука. Местные жители сообщали о шести взрывах - в то же время официальные власти никак не комментировали ситуацию.
Этот завод уже был атакован в ноябре 2025 года.
В то же время около 01:00 по местному времени в пензе было поражено ПАО "Биосинтез". Он является одним из крупнейших производителей лекарств на фармацевтическом рынке рф.
Напомним
Ночью 6 января россия атаковала Украину 61 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера и другими дронами. Силы ПВО Украины сбили 53 вражеских беспилотника на севере, в центре и на востоке страны.
Также УНН сообщал, что в ночь на 6 января в липецкой области рф произошли взрывы, после чего на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.