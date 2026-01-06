Дальнобойные дроны СБУ атаковали рф: поразили ракетно-артиллерийский арсенал в Костромской области и нефтебазу в Липецкой

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по двум вражеским объектам в тылу рф. В Нейском районе Костромской области вспыхнула масштабная "бавовна" на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ), а в Липецкой области дроны поразили нефтебазу "Геркон Плюс", передает УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщил источник, в Костромской области вспыхнула масштабная "бавовна" на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления. На этом складе всю ночь раздавались мощные взрывы в результате детонации боеприпасов. Местные власти начали эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов.

Это был важный для врага арсенал, поскольку с него поставлялись боеприпасы для складов низшего уровня западного и центрального направлений - сообщил источник.

Также дроны "Альфы" СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в н.п. Стрелецкие Хутора Липецкой области. В результате атаки там начался интенсивный пожар. Эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами три области: Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую.

В Новом году СБУ продолжает успешно работать по военным и нефтяным объектам рф, уменьшая способность врага обеспечивать свою армию боеприпасами и топливом. Все российские тыловые объекты, работающие на войну против Украины, являются абсолютно законными целями - сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним

В ночь на 6 января в россии было поражено несколько предприятий: Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане и ПАО "Биоминез" в Пензе.