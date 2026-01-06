$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 752 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 698 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 13513 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 23017 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 31330 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 57735 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 104474 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 51772 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 50782 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47009 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Дальнобойные дроны СБУ атаковали рф: поразили ракетно-артиллерийский арсенал в Костромской области и нефтебазу в Липецкой

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно атаковали арсенал №100 ГРАУ в Костромской области и нефтебазу "Геркон Плюс" в Липецкой области. На арсенале взрывались боеприпасы, а на нефтебазе возник интенсивный пожар.

Дальнобойные дроны СБУ атаковали рф: поразили ракетно-артиллерийский арсенал в Костромской области и нефтебазу в Липецкой

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по двум вражеским объектам в тылу рф. В Нейском районе Костромской области вспыхнула масштабная "бавовна" на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ), а в Липецкой области дроны поразили нефтебазу "Геркон Плюс", передает УНН со ссылкой на источники. 

Детали 

Как сообщил источник, в Костромской области вспыхнула масштабная "бавовна" на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления. На этом складе всю ночь раздавались мощные взрывы в результате детонации боеприпасов. Местные власти начали эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов.

Это был важный для врага арсенал, поскольку с него поставлялись боеприпасы для складов низшего уровня западного и центрального направлений 

- сообщил источник. 

Также дроны "Альфы" СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в н.п. Стрелецкие Хутора Липецкой области. В результате атаки там начался интенсивный пожар. Эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами три области: Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую.

В Новом году СБУ продолжает успешно работать по военным и нефтяным объектам рф, уменьшая способность врага обеспечивать свою армию боеприпасами и топливом. Все российские тыловые объекты, работающие на войну против Украины, являются абсолютно законными целями 

- сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним 

В ночь на 6 января в россии было поражено несколько предприятий: Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане и ПАО "Биоминез" в Пензе.

Павел Башинский

