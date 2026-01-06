$42.420.13
Удар по 100 арсеналу ГРАУ мо рф: Генштаб ЗСУ розкрив деталі

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Сили оборони України уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління мо рф у костромській області. На об’єкті зафіксовано пожежу, оголошено евакуацію місцевого населення.

Удар по 100 арсеналу ГРАУ мо рф: Генштаб ЗСУ розкрив деталі
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління мо рф у районі населеного пункту нея костромської області росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу, на території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаб збитків уточнюється. Також оголошено евакуацію місцевого населення.

Додатково

100-й арсенал ГРАУ - складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, повітряно-космічних сил і повітряно-десантних військ рф. Даний об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів.

Як зазначили в Генштабі, ураження зазначеного об’єкта суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій.

Нагадаємо

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно атакували арсенал №100 ГРАУ в костромській області та нафтобазу "Геркон Плюс" у липецькій області.

Євген Устименко

Війна в Україні
