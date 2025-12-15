$42.190.08
Ексклюзив
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
Усе більше складно, але "ще є кілька днів": Каллас досі називає "репараційний кредит" найвірогіднішим варіантом для України попри опір

Київ

Голова дипломатії ЄС Каллас заявила, що лідери ЄС обговорять фінансування України на зустрічі в четвер, де найбільш вірогідним варіантом є репараційний кредит. Цей кредит базуватиметься на заморожених російських активах, що дозволить уникнути використання коштів платників податків.

Усе більше складно, але "ще є кілька днів": Каллас досі називає "репараційний кредит" найвірогіднішим варіантом для України попри опір

Найбільш вірогідним варіантом забезпечення фінансування для України на наступні роки є репараційний кредит, цілі ще не досягнуто, "і це стає усе більше складним", але робота йде, і є ще кілька днів перед запланованим на 18 грудня самітом, де очікується рішення, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН.

Це справді дуже важливий тиждень для питань фінансування (для України). У нас є різні варіанти, і вони будуть обговорені на зустрічі лідерів у четвер. Що сказав президент Кошта: "Ми не залишимо зустріч, поки не отримаємо результат", поки не отримаємо рішення щодо фінансування для України. Найбільш вірогідним варіантом є репараційний кредит, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли цілі, і це стає усе більше складно, але ми виконуємо роботу. У нас ще є кілька днів

- сказала голова дипломатії ЄС Каллас у відповідь на запитання про плани щодо підтримки України у 2026 році, військовою допомогою та дипломатично.

На прохання прокоментувати приєднання інших країн блоку до Бельгії щодо альтернативі репараційному кредиту, і чи втрачає цей варіант фінансування імпульс у ЄС, Каллас вказала: "Звичайно, це складно. Як ми знаємо, з різних сторін чиниться різний тиск, але нам також потрібно мати дуже чітке бачення".

"Інші варіанти насправді не дуже перспективні. Ми вже пробували це раніше. Якщо подумати – навіть, здається, це було два роки тому – коли я запропонувала єврооблігації; це не спрацювало, тому що потрібна підтримка всіх. Репараційний кредит, який ми можемо надати за допомогою голосування кваліфікованої більшості (QMV), базується на заморожених російських активах. Це означає, що він не надходить з грошей наших платників податків, що також важливо, і це також чітко сигналізує про те, що якщо ви завдаєте всієї цієї шкоди іншій країні, ви повинні сплатити репарації", - зазначила голова дипломатії ЄС.

"Звичайно, у нас є рішення голосування QMV, але без Бельгії, я думаю, це було б не дуже легко, тому що вони мають більшість активів, і я думаю, що важливо, щоб вони були на нашому боці, що б ми не робили", - вказала Каллас.

І додала: "Що я хочу сказати, так це те, що, звичайно, деякі країни в Європі більше звикли до загроз, що виникають з боку росії, ніж інші, і я хочу сказати вам, що це лише загрози. Якщо ми залишатимемося єдиними, ми набагато сильніші, і це лише загрози, які створює росія, навіть те, що ми бачили раніше. Тому я дуже хочу, щоб у всіх нас був ясний розум".

Юлія Шрамко

