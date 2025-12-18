Без транша весной Украина уменьшит производство дронов в разы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вынуждена значительно сократить производство дронов, если весной не получит финансирование, в частности репарационный заем. Эти средства планируется использовать на восстановление страны или на производство дронов в случае продолжения войны.
Если весной Украина не получит финансирование, в частности репарационный заем, то Украина будет вынуждена в разы сократить производство дронов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Если весной Украина не получит соответствующий транш, который в случае мира Украина будет использовать на восстановление нашего государства, а в случае продолжения войны - Украина будет использовать эти деньги на следующие приоритеты. Прежде всего - на производство дронов. Если не поступит этот транш, то у Украины будет уменьшено в разы производство дронов
Он добавил, если Украина делает все, чтобы уменьшить энергоресурс россии, то без финансирования этого не будет.
Напомним
Тексты о замороженных российских активах для рассмотрения на саммите ЕС все еще в работе, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, добавив, что Бельгии не нравится идея репарационного кредита, но если риски будут разделены, а Бельгия будет защищена, "тогда мы все вместе со всеми европейцами прыгнем с этой скалы и будем надеяться, что парашют нас удержит".
