Эксклюзив
13:04 • 2992 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 7998 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке
11:31 • 8510 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 11404 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 12421 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов
08:07 • 20243 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 29730 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40368 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56211 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 53305 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Без транша весной Украина уменьшит производство дронов в разы - Зеленский

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вынуждена значительно сократить производство дронов, если весной не получит финансирование, в частности репарационный заем. Эти средства планируется использовать на восстановление страны или на производство дронов в случае продолжения войны.

Без транша весной Украина уменьшит производство дронов в разы - Зеленский

Если весной Украина не получит финансирование, в частности репарационный заем, то Украина будет вынуждена в разы сократить производство дронов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Если весной Украина не получит соответствующий транш, который в случае мира Украина будет использовать на восстановление нашего государства, а в случае продолжения войны - Украина будет использовать эти деньги на следующие приоритеты. Прежде всего - на производство дронов. Если не поступит этот транш, то у Украины будет уменьшено в разы производство дронов 

- сказал Зеленский.

Он добавил, если Украина делает все, чтобы уменьшить энергоресурс россии, то без финансирования этого не будет.

Напомним

Тексты о замороженных российских активах для рассмотрения на саммите ЕС все еще в работе, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, добавив, что Бельгии не нравится идея репарационного кредита, но если риски будут разделены, а Бельгия будет защищена, "тогда мы все вместе со всеми европейцами прыгнем с этой скалы и будем надеяться, что парашют нас удержит".

Мерц оценивает шансы ЕС согласовать "репарационный заем" Украине "50 на 50"17.12.25, 00:43 • 3898 просмотров

Павел Башинский

