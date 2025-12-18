Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф

В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Главный вопрос, среди тех, которые обсудили во время встречи, – использование замороженных российских активов в пользу Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства поблагодарил Бельгию и весь бельгийский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабной войны и отдельно отметил вклад в инициативу PURL.

Главный вопрос, среди тех, которые обсудили во время встречи, – использование замороженных российских активов в пользу Украины. Владимир Зеленский отметил, что понимает все предостережения Бельгии, однако решение о репарационном кредите должно быть принято, поскольку оно является справедливым и обеспечит долгосрочную предсказуемость для Украины