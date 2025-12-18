Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Бельгии Бартом де Вевером в Брюсселе. Главной темой обсуждения стало использование замороженных российских активов в пользу Украины, а также координация с Европой и США по мирному процессу.
В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Главный вопрос, среди тех, которые обсудили во время встречи, – использование замороженных российских активов в пользу Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства поблагодарил Бельгию и весь бельгийский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабной войны и отдельно отметил вклад в инициативу PURL.
Главный вопрос, среди тех, которые обсудили во время встречи, – использование замороженных российских активов в пользу Украины. Владимир Зеленский отметил, что понимает все предостережения Бельгии, однако решение о репарационном кредите должно быть принято, поскольку оно является справедливым и обеспечит долгосрочную предсказуемость для Украины
Кроме того, лидеры говорили о координации с Европой и США в переговорном процессе по достижению достойного мира, будущем членстве Украины в Евросоюзе, поддержке украинской энергетической системы и восстановлении.
Без транша весной Украина уменьшит производство дронов в разы - Зеленский18.12.25, 15:30 • 1342 просмотра
Напомним
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что российские активы на сумму до 210 млрд евро будут оставаться замороженными в Европейском Союзе до тех пор, пока РФ не возместит Украине все убытки, нанесенные войной.