14:57 • 1096 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 3130 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 12513 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 18665 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 8636 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 14423 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 15722 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 14764 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 22452 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30779 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшие 18 декабря, 05:25
Акции Tesla установили новый ценовой рекорд 18 декабря, 05:37
армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ 18 декабря, 05:44
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтении 09:48
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы 11:44
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал 15:04
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке
Эксклюзив
12:29
Эксклюзив
12:29 • 18667 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы 11:44
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex 17 декабря, 15:05
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире 17 декабря, 14:58
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Дональд Туск
Украина
Бельгия
Соединённые Штаты
Польша
Крым
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп 17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга 17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн 17 декабря, 12:18
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей 17 декабря, 06:16
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Нефть марки Brent
9К720 Искандер

Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Бельгии Бартом де Вевером в Брюсселе. Главной темой обсуждения стало использование замороженных российских активов в пользу Украины, а также координация с Европой и США по мирному процессу.

Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф

В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Главный вопрос, среди тех, которые обсудили во время встречи, – использование замороженных российских активов в пользу Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил Бельгию и весь бельгийский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабной войны и отдельно отметил вклад в инициативу PURL.

Главный вопрос, среди тех, которые обсудили во время встречи, – использование замороженных российских активов в пользу Украины. Владимир Зеленский отметил, что понимает все предостережения Бельгии, однако решение о репарационном кредите должно быть принято, поскольку оно является справедливым и обеспечит долгосрочную предсказуемость для Украины 

- говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры говорили о координации с Европой и США в переговорном процессе по достижению достойного мира, будущем членстве Украины в Евросоюзе, поддержке украинской энергетической системы и восстановлении.

Без транша весной Украина уменьшит производство дронов в разы - Зеленский 18.12.25, 15:30

Напомним

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что российские активы на сумму до 210 млрд евро будут оставаться замороженными в Европейском Союзе до тех пор, пока РФ не возместит Украине все убытки, нанесенные войной. 

Антонина Туманова

