Вимагав хабар за скасування арешту лісоматеріалів: на Закарпатті викрили суддю
Київ • УНН
Суддя районного суду Закарпатської області підозрюється у вимаганні 1300 доларів США за скасування арешту 20 куб. м лісоматеріалів. Слідство триває, судді загрожує до 10 років ув'язнення.
Правоохоронці повідомили про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди судді одного з районних судів Закарпатської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Деталі
Слідчі САП і НАБУ встановили, що суддя в період з 15 вересня по 28.листопада 2025 року висловив прохання директору приватного товариства надати йому та третім особам неправомірну вигоду за скасування арешту й повернення товариству на відповідальне зберігання майна. Мова йде про 20 куб. м лісоматеріалів.
Суддя надавав поради щодо підготовки клопотання про скасування арешту майна та детальні інструкції, коли його подавати задля уникнення розподілу на розгляд іншому слідчому судді
28 листопада суддю викрили на одержанні 1300 доларів США неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав "конфетками". Наразі слідство триває.
Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі) передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо
ДБР повідомило про підозру в.о. директора держпідприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)" за вимагання 10% "відкатів".