Вимагав хабар за скасування арешту лісоматеріалів: на Закарпатті викрили суддю

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Суддя районного суду Закарпатської області підозрюється у вимаганні 1300 доларів США за скасування арешту 20 куб. м лісоматеріалів. Слідство триває, судді загрожує до 10 років ув'язнення.

Вимагав хабар за скасування арешту лісоматеріалів: на Закарпатті викрили суддю
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди судді одного з районних судів Закарпатської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі

Слідчі САП і НАБУ встановили, що суддя в період з 15 вересня по 28.листопада 2025 року висловив прохання директору приватного товариства надати йому та третім особам неправомірну вигоду за скасування арешту й повернення товариству на відповідальне зберігання майна. Мова йде про 20 куб. м лісоматеріалів.

Суддя надавав поради щодо підготовки клопотання про скасування арешту майна та детальні інструкції, коли його подавати задля уникнення розподілу на розгляд іншому слідчому судді

- йдеться в дописі.

28 листопада суддю викрили на одержанні 1300 доларів США неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав "конфетками". Наразі слідство триває.

Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі) передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо

ДБР повідомило про підозру в.о. директора держпідприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)" за вимагання 10% "відкатів".

