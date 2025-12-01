Требовал взятку за отмену ареста лесоматериалов: на Закарпатье разоблачили судью

Правоохранители сообщили о подозрении в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды судье одного из районных судов Закарпатской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Следователи САП и НАБУ установили, что судья в период с 15 сентября по 28 ноября 2025 года выразил просьбу директору частного общества предоставить ему и третьим лицам неправомерную выгоду за отмену ареста и возвращение обществу на ответственное хранение имущества. Речь идет о 20 куб. м лесоматериалов.

Судья давал советы по подготовке ходатайства об отмене ареста имущества и подробные инструкции, когда его подавать во избежание распределения на рассмотрение другому следственному судье