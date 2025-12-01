Требовал взятку за отмену ареста лесоматериалов: на Закарпатье разоблачили судью

$42.270.07
Эксклюзив
15:35 • 1238 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 3382 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 8504 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 12887 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 16642 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19259 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33456 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19095 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 34362 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37128 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 19946 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 14219 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 18456 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 23271 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 14737 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 562 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 12738 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 23426 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33463 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 34369 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 14843 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 18568 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 78933 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 56057 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 72358 просмотра
Требовал взятку за отмену ареста лесоматериалов: на Закарпатье разоблачили судью

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Судья районного суда Закарпатской области подозревается в вымогательстве 1300 долларов США за отмену ареста 20 куб. м лесоматериалов. Следствие продолжается, судье грозит до 10 лет лишения свободы.

Требовал взятку за отмену ареста лесоматериалов: на Закарпатье разоблачили судью
Фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды судье одного из районных судов Закарпатской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

Следователи САП и НАБУ установили, что судья в период с 15 сентября по 28 ноября 2025 года выразил просьбу директору частного общества предоставить ему и третьим лицам неправомерную выгоду за отмену ареста и возвращение обществу на ответственное хранение имущества. Речь идет о 20 куб. м лесоматериалов.

Судья давал советы по подготовке ходатайства об отмене ареста имущества и подробные инструкции, когда его подавать во избежание распределения на рассмотрение другому следственному судье

- говорится в сообщении.

28 ноября судья был разоблачен на получении 1300 долларов США неправомерной выгоды, которую он завуалированно называл "конфетками". В настоящее время следствие продолжается.

Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним

ГБР сообщило о подозрении и.о. директора госпредприятия "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№98)" за вымогательство 10% "откатов".

Евгений Устименко

Криминал и ЧП
Обыск
Закарпатская область