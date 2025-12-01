Требовал взятку за отмену ареста лесоматериалов: на Закарпатье разоблачили судью
Киев • УНН
Судья районного суда Закарпатской области подозревается в вымогательстве 1300 долларов США за отмену ареста 20 куб. м лесоматериалов. Следствие продолжается, судье грозит до 10 лет лишения свободы.
Правоохранители сообщили о подозрении в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды судье одного из районных судов Закарпатской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Детали
Следователи САП и НАБУ установили, что судья в период с 15 сентября по 28 ноября 2025 года выразил просьбу директору частного общества предоставить ему и третьим лицам неправомерную выгоду за отмену ареста и возвращение обществу на ответственное хранение имущества. Речь идет о 20 куб. м лесоматериалов.
Судья давал советы по подготовке ходатайства об отмене ареста имущества и подробные инструкции, когда его подавать во избежание распределения на рассмотрение другому следственному судье
28 ноября судья был разоблачен на получении 1300 долларов США неправомерной выгоды, которую он завуалированно называл "конфетками". В настоящее время следствие продолжается.
Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, с конфискацией имущества.
