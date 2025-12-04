За отмену ареста лесоматериалов требовал взятку: Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей судьи из Закарпатья

Высший совет правосудия удовлетворил представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры о даче согласия на содержание под стражей судьи одного из районных судов Закарпатской области. Его подозревают в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды, сообщает УНН со ссылкой на САП.

Подробности

Речь идет о судье одного из районных судов Закарпатской области. Следствие установило, что фигурант в период с 15 сентября по 28 ноября 2025 года выразил просьбу директору частного общества предоставить ему и третьим лицам неправомерную выгоду за отмену ареста и возвращение обществу на ответственное хранение имущества.

Высший совет правосудия признал обоснованными доводы представления и дал согласие на содержание указанного лица под стражей. На сегодня готовится ходатайство об избрании судье меры пресечения в виде содержания под стражей - говорится в сообщении САП.

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении и.о. директора госпредприятия "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№98)" за вымогательство 10% "откатов".