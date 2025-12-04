$42.200.13
12:31 • 512 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 2878 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 2796 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 5710 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 9022 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 21744 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 37572 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 34751 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 44882 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 55562 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

За отмену ареста лесоматериалов требовал взятку: Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей судьи из Закарпатья

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Высший совет правосудия удовлетворил представление САП о содержании под стражей судьи районного суда Закарпатской области. Его подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за отмену ареста имущества.

За отмену ареста лесоматериалов требовал взятку: Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей судьи из Закарпатья

Высший совет правосудия удовлетворил представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры о даче согласия на содержание под стражей судьи одного из районных судов Закарпатской области. Его подозревают в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды, сообщает УНН со ссылкой на САП.

Подробности

Речь идет о судье одного из районных судов Закарпатской области. Следствие установило, что фигурант в период с 15 сентября по 28 ноября 2025 года выразил просьбу директору частного общества предоставить ему и третьим лицам неправомерную выгоду за отмену ареста и возвращение обществу на ответственное хранение имущества.

Высший совет правосудия признал обоснованными доводы представления и дал согласие на содержание указанного лица под стражей. На сегодня готовится ходатайство об избрании судье меры пресечения в виде содержания под стражей

 - говорится в сообщении САП.

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении и.о. директора госпредприятия "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№98)" за вымогательство 10% "откатов".

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Закарпатская область