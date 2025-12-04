САП требует конфискации активов судьи, купившего Гелендваген за 10 тысяч гривен

Правоохранительные органы требуют конфискации активов судьи, который приобрел Гелендваген за 10 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Детали

Прокурор САП по материалам НАПК и НАБУ подал иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов, которые в период 2022 - 2023 годов приобрел судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области.

Заявление подано относительно следующего имущества:

автомобиля «MERCEDES-BENZ»;

части стоимости автомобиля «RENAULT ZOE»;

денежных средств на банковских счетах.

Общая стоимость активов - более 3,3 млн гривен.

В то же время в НАПК озвучили более точные данные. Там заявили, что во время проведения мониторинга НАПК установило, что декларант в течение 2022-2023 годов приобрел три транспортных средства по ценам, значительно меньшим рыночных. Речь идет о:

MERCEDES-BENZ G 350 TD, 2013 года выпуска, который судья приобрел в сентябре 2022 года за 10 тыс грн, тогда как по экспертной оценке на дату приобретения его стоимость достигает более 2,1 млн гривен;

MERCEDES-BENZ G 500, 2013 года выпуска, который чиновник купил в конце 2023 года. Стоимость приобретения по документам составила 529 тыс вместо почти 685, указанных в объявлении на одном из сайтов по продаже транспортных средств;

RENAULT ZOE, 2017 года выпуска, которое приобретено также в конце 2023 года за 5 тыс. гривен. Зато эксперты оценили транспортное средство в почти 431,5 тыс. гривен.

Проанализировав доходы и расходы чиновника и его семьи, НАПК пришло к выводу, что он не мог приобрести упомянутое имущество за счет законных доходов.

Напомним

