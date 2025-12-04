$42.200.13
12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»
Эксклюзив
3 декабря, 15:15
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
САП требует конфискации активов судьи, купившего Гелендваген за 10 тысяч гривен

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Прокурор САП подал иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области. Общая стоимость активов, включая три автомобиля, составляет более 3,3 млн гривен.

САП требует конфискации активов судьи, купившего Гелендваген за 10 тысяч гривен

Правоохранительные органы требуют конфискации активов судьи, который приобрел Гелендваген за 10 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Детали

Прокурор САП по материалам НАПК и НАБУ подал иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов, которые в период 2022 - 2023 годов приобрел судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области.

Заявление подано относительно следующего имущества:

  • автомобиля «MERCEDES-BENZ»;
    • части стоимости автомобиля «RENAULT ZOE»;
      • денежных средств на банковских счетах.

        Общая стоимость активов - более 3,3 млн гривен.

        В то же время в НАПК озвучили более точные данные. Там заявили, что во время проведения мониторинга НАПК установило, что декларант в течение 2022-2023 годов приобрел три транспортных средства по ценам, значительно меньшим рыночных. Речь идет о:

        • MERCEDES-BENZ G 350 TD, 2013 года выпуска, который судья приобрел в сентябре 2022 года за 10 тыс грн, тогда как по экспертной оценке на дату приобретения его стоимость достигает более 2,1 млн гривен;
          • MERCEDES-BENZ G 500, 2013 года выпуска, который чиновник купил в конце 2023 года. Стоимость приобретения по документам составила 529 тыс вместо почти 685, указанных в объявлении на одном из сайтов по продаже транспортных средств;
            • RENAULT ZOE, 2017 года выпуска, которое приобретено также в конце 2023 года за 5 тыс. гривен. Зато эксперты оценили транспортное средство в почти 431,5 тыс. гривен.

              Проанализировав доходы и расходы чиновника и его семьи, НАПК пришло к выводу, что он не мог приобрести упомянутое имущество за счет законных доходов.

              Напомним

              Высший совет правосудия удовлетворил представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры о даче согласия на содержание под стражей судьи одного из районных судов Закарпатской области. Он подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за отмену ареста имущества, а именно - 20 кубометров лесоматериалов.

              Евгений Устименко

              ОбществоКриминал и ЧП
              Киевская область
              Закарпатская область
              Национальное антикоррупционное бюро Украины