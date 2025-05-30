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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
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Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

Київ • УНН

 • 3196 перегляди

Розслідування щодо зловживання владою директором юрдепартаменту НБУ Олександром Зимою фактично заморожене. Попри вимоги прокуратури, активних слідчих дій не проводять.

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

Розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання владою директором юридичного департаменту Національного банку України Олександром Зимою має всі ознаки штучного затягування – активні слідчі дії по справі не проводяться понад півроку. Навіть процесуальний керівник вимагає активізації розслідування, однак віз і нині там, пише УНН.

Попри публічний розголос і серйозність можливих правопорушень головного юриста НБУ, а також визнання потерпілих у справі, активних слідчих досі наразі не проводиться. 

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите наприкінці 2023 року за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. За даними УНН, підставою для відкриття справи став службовий лист за підписом головного юриста НБУ Олександра Зими, який одночасно є головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, адресований Фонду. В документі чиновник від імені Національного банку України дав "рекомендацію" ФГВФО відкликати з суду позови, подані проти НБУ представниками банку "Конкорд" ще до старту процесу його ліквідації. У позовах "Конкорд" оскаржував штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд рекомендацію-вказівку виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, чим позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Після передачі розслідування кримінального провадження Печерському управлінню поліції у місті Київ співвласнисць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок визнали потерпілими. На думку юристів, це означає, що слідчі визнали, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду.

В поліції у відповідь на запит УНН повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

У Печерській окружній прокуратурі Києва у відповідь на запит УНН фактично підтвердили, що слідство у кримінальному провадженні ведеться мляво. 

Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування

- йдеться у відповіді на запит.

Попри це, активні слідчі дії не проводяться, а справа фактично перебуває в "замороженому" стані. Коло потерпілих осіб у справі вже визначене, однак жодних повідомлень про підозру досі не було. Опитані УНН юристи радять потерпілим через скарги до прокуратури та суду вимагати активізації розслідування.

Експерти також звертають увагу на ризик маніпуляцій у ситуаціях, коли слідство намагаються затягувати.

На думку президента Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Дениса Невʼядомського, у цій справі можна говорити не просто про затягування, а про повну відсутність слідства.

Безумовно, справа не розслідується, а відсутність підозри дозволяє слідчому тримати цю справу без руху безкінечно, оскільки процесуальні строки під час війни у справах, в яких не вручена підозра, зупиняються до закінчення воєнного стану

- зазначив суддя у відставці.

Своєю чергою засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери"  Дмитро Касьяненко нагадав, що бездіяльність у розслідуванні кримінального провадження суперечить нормам Кримінально-процесуального кодексу України. Юрист також вважає, що слідчі можуть навмисне затягувати розслідування справи головного юриста НБУ.

Виникають обґрунтовані підозри у навмисному затягуванні розслідування. Відповідно до чинної редакції ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється не з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а з дня повідомлення особі про підозру. Проте це не звільняє слідчого від обов’язку вживати необхідних заходів для встановлення обставин вчинення злочину. Бездіяльність у такому провадженні прямо суперечить ст. 28 КПК України, яка гарантує право на розумний строк кримінального провадження

- наголосив юрист.

Юрист Олександр Золотухін у коментарі УНН зазначив, що окреслена ситуація скидається на бажання слідчих закрити кримінальне провадження за спливом строків давності.

Лише маленьку надію на світло в кінці тунелю дав юрист Олег Шрам. За його словами, відсутність допиту Олександра Зими по цій справі може вказувати на підготовку йому повідомлення про підозру.

Якщо потенційний підозрюваний, його можуть допитати лише в статусі свідка. Якщо цій особі в майбутньому вручать підозру, то цей протокол допиту як свідка не матиме юридичного значення, буде недопустимим доказом і не може в будь-якому випадку використовуватись ні слідчими, ні прокурорами, ні судом. Чи є така необхідність допитувати особу спочатку як свідка, а потім, знаючи, що в перспективі може бути повідомлення про підозру… тут особливості кожного кримінального провадження – тактики, техніки, плани розслідування

- зазначив він.

Водночас можна констатувати, час спливає, і попри те, що йдеться про можливий тяжкий службовий злочин посадовця стратегічно важливої інституції держави - Національного банку України - його фігурант досі обіймає посаду, має доступ до службових документів і продовжує впливати на юридичну політику регулятора.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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