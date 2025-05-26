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Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Київ • УНН

 • 8904 перегляди

Кримінальне провадження щодо Олександра Зими, директора юрдепартаменту НБУ, призупинено через відсутність підозри. Це дозволяє слідству тримати справу без руху на невизначений термін.

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Розслідування кримінального провадження щодо ймовірного зловживання владою директором юридичного департаменту Національного банку України Олександром Зимою очевидно на паузі. Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський в ексклюзивному коментарі УНН зазначив, що відсутність підозри дозволяє слідчому тримати справу без руху безкінечно.

Справа Зими

Наприкінці 2023 року було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексі України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За даними УНН, підставою для відкриття справи став службовий лист за підписом головного юриста НБУ Олександра Зими, який одночасно є головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, адресований Фонду. В документі чиновник від імені Національного банку України дав "рекомендацію" ФГВФО відкликати з суду позови, подані проти НБУ представниками банку "Конкорд" ще до старту процесу його ліквідації. У позовах "Конкорд" оскаржував штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд рекомендацію-вказівку виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Після передачі розслідування кримінального провадження Печерському управлінню поліції у місті Київ співвласнисць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок визнали потерпілими. На думку юристів, це означає, що слідчі визнали, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду.

У поліції у відповідь на запит УНН повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Однак, за даними джерел УНН, знайомих із ходом розслідування, вже майже півроку не відбувається жодної активної слідчої дії. З моменту допиту потерпілих було вжито лише кілька заходів, направлених на отримання слідчими документів, але допити свідків чи потенційного підозрюваного, не кажучи вже про зміну статусу Олександра Зими, досі  відсутні. 

Відсутність підозри – можливість для затягування

На думку президента Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Дениса Невʼядомського, у цій справі можна говорити не просто про затягування, а про повну відсутність слідства.

"Безумовно, справа не розслідується, а відсутність підозри дозволяє слідчому тримати цю справу без руху безкінечно, оскільки процесуальні строки під час війни у справах, в яких не вручена підозра, зупиняються до закінчення воєнного стану", — зазначив суддя у відставці.

За його словами, така ситуація створює небезпечний прецедент і відкриває простір для зловживань. Зокрема, таким чином справу можна тримати без руху безкінечно.

Невʼядомський також пояснив, що є законні механізми реагування на бездіяльність слідчого, але вони різняться залежно від зацікавлених сторін.

Якщо особа зацікавлена в ухваленні остаточного рішення і прискоренні слідства, то треба оскаржувати бездіяльність слідчого до прокурора та слідчого судді… Якщо у справі є потерпілий, то саме він має звертатися зі скаргами на бездіяльність слідчого до прокурора і слідчого судді 

- зазначив суддя у відставці.

Слід зауважити, що мовчання правоохоронців у резонансних справах, які стосуються ключових посадовців у фінансових інституціях, завдає репутаційної шкоди державним органам, підриває довіру до правосуддя та створює підґрунтя для безкарності системних зловживань. До того ж, перебування посадовців щодо яких у правоохоронних органів є запитання щодо зловживання владою, дає можливість їм вживати заходів для максимального уникнення від покарання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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