Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Расследование уголовного производства относительно вероятного злоупотребления властью директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой очевидно на паузе. Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невьядомский в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что отсутствие подозрения позволяет следователю держать дело без движения бесконечно.

Дело Зимы

В конце 2023 года было зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По данным УНН, основанием для открытия дела стало служебное письмо за подписью главного юриста НБУ Александра Зимы, который одновременно является председателем Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, адресованное Фонду. В документе чиновник от имени Национального банка Украины дал "рекомендацию" ФГВФЛ отозвать из суда иски, поданные против НБУ представителями банка "Конкорд" еще до старта процесса его ликвидации. В исках "Конкорд" оспаривал штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд рекомендацию-указание выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

После передачи расследования уголовного производства Печерскому управлению полиции в городе Киев совладелиц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок признали потерпевшими. По мнению юристов, это означает, что следователи признали, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщили, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Однако, по данным источников УНН, знакомых с ходом расследования, уже почти полгода не происходит никакого активного следственного действия. С момента допроса потерпевших было принято лишь несколько мер, направленных на получение следователями документов, но допросы свидетелей или потенциального подозреваемого, не говоря уже об изменении статуса Александра Зимы, до сих пор отсутствуют.

Отсутствие подозрения – возможность для затягивания

По мнению президента Всеукраинской ассоциации судей в отставке Дениса Невьядомского, в этом деле можно говорить не просто о затягивании, а о полном отсутствии следствия.

"Безусловно, дело не расследуется, а отсутствие подозрения позволяет следователю держать это дело без движения бесконечно, поскольку процессуальные сроки во время войны по делам, в которых не вручено подозрение, останавливаются до окончания военного положения", — отметил судья в отставке.

По его словам, такая ситуация создает опасный прецедент и открывает простор для злоупотреблений. В частности, таким образом дело можно держать без движения бесконечно.

Невьядомский также пояснил, что есть законные механизмы реагирования на бездействие следователя, но они различаются в зависимости от заинтересованных сторон.

Если лицо заинтересовано в принятии окончательного решения и ускорении следствия, то надо обжаловать бездействие следователя прокурору и следственному судье… Если в деле есть потерпевший, то именно он должен обращаться с жалобами на бездействие следователя к прокурору и следственному судье - отметил судья в отставке.

Следует отметить, что молчание правоохранителей в резонансных делах, касающихся ключевых должностных лиц в финансовых институтах, наносит репутационный вред государственным органам, подрывает доверие к правосудию и создает основу для безнаказанности системных злоупотреблений. К тому же, пребывание должностных лиц, в отношении которых у правоохранительных органов есть вопросы относительно злоупотребления властью, дает возможность им принимать меры для максимального избежания наказания.