Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

Расследование уголовного производства относительно возможного злоупотребления властью директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой имеет все признаки искусственного затягивания – активные следственные действия по делу не проводятся более полугода. Даже процессуальный руководитель требует активизации расследования, однако воз и ныне там, пишет УНН.

Несмотря на публичную огласку и серьезность возможных правонарушений главного юриста НБУ, а также признание потерпевших по делу, активных следственных до сих пор не проводится.

Речь идет об уголовном производстве, открытом в конце 2023 года по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. По данным УНН, основанием для открытия дела стало служебное письмо за подписью главного юриста НБУ Александра Зимы, который одновременно является председателем Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, адресованное Фонду. В документе чиновник от имени Национального банка Украины дал "рекомендацию" ФГВФЛ отозвать из суда иски, поданные против НБУ представителями банка "Конкорд" еще до старта процесса его ликвидации. В исках "Конкорд" обжаловал штрафы на сумму около 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд рекомендацию-указание выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, чем лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

После передачи расследования уголовного производства Печерскому управлению полиции в городе Киев совладелиц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок признали потерпевшими. По мнению юристов, это означает, что следователи признали, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный вред.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщили, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд по поводу его отстранения от должности.

В Печерской окружной прокуратуре Киева в ответ на запрос УНН фактически подтвердили, что следствие по уголовному производству ведется вяло.

Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования - говорится в ответе на запрос.

Несмотря на это, активные следственные действия не проводятся, а дело фактически находится в "замороженном" состоянии. Круг потерпевших лиц по делу уже определен, однако никаких сообщений о подозрении до сих пор не было. Опрошенные УНН юристы советуют потерпевшим через жалобы в прокуратуру и суд требовать активизации расследования.

Эксперты также обращают внимание на риск манипуляций в ситуациях, когда следствие пытаются затягивать.

По мнению президента Всеукраинской ассоциации судей в отставке Дениса Невьядомского, в этом деле можно говорить не просто о затягивании, а о полном отсутствии следствия.

Безусловно, дело не расследуется, а отсутствие подозрения позволяет следователю держать это дело без движения бесконечно, поскольку процессуальные сроки во время войны по делам, в которых не вручено подозрение, останавливаются до окончания военного положения - отметил судья в отставке.

В свою очередь основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко напомнил, что бездействие в расследовании уголовного производства противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины. Юрист также считает, что следователи могут умышленно затягивать расследование дела главного юриста НБУ.

Возникают обоснованные подозрения в умышленном затягивании расследования. Согласно действующей редакции ст. 219 УПК Украины, срок досудебного расследования исчисляется не с момента внесения сведений в ЕРДР, а со дня сообщения лицу о подозрении. Однако это не освобождает следователя от обязанности принимать необходимые меры для установления обстоятельств совершения преступления. Бездействие в таком производстве прямо противоречит ст. 28 УПК Украины, которая гарантирует право на разумный срок уголовного производства - подчеркнул юрист.

Юрист Александр Золотухин в комментарии УНН отметил, что очерченная ситуация похожа на желание следователей закрыть уголовное производство по истечению сроков давности.

Лишь маленькую надежду на свет в конце тоннеля дал юрист Олег Шрам. По его словам, отсутствие допроса Александра Зимы по этому делу может указывать на подготовку ему сообщения о подозрении.

Если потенциальный подозреваемый, его могут допросить только в статусе свидетеля. Если этому лицу в будущем вручат подозрение, то этот протокол допроса как свидетеля не будет иметь юридического значения, будет недопустимым доказательством и не может в любом случае использоваться ни следователями, ни прокурорами, ни судом. Есть ли такая необходимость допрашивать лицо сначала как свидетеля, а затем, зная, что в перспективе может быть сообщение о подозрении… здесь особенности каждого уголовного производства – тактики, техники, планы расследования - отметил он.

В то же время можно констатировать, время уходит, и несмотря на то, что речь идет о возможном тяжком служебном преступлении должностного лица стратегически важной институции государства - Национального банка Украины - его фигурант до сих пор занимает должность, имеет доступ к служебным документам и продолжает влиять на юридическую политику регулятора.