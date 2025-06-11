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Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Киев • УНН

 • 4974 просмотра

Несмотря на открытое уголовное производство, главному юристу НБУ Александру Зиме не вручили подозрение. Следственные действия фактически не проводятся, а чиновник остается на должности.

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы зависло в воздухе - уже более полугода по нему не проводится никаких активных следственных действий. Несмотря на резонанс и общественный интерес чиновник, который очевидно совершил служебное преступление, главному юристу Нацбанка до сих пор не вручено подозрение и он не допрошен. Судья Высшего административного суда в отставке, адвокат Александр Сытников в комментарии УНН отметил, что подобное затягивание характерно для расследований служебных преступлений.

Еще в конце 2023 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УКУ - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Основанием стало вмешательство Зимы, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд с "рекомендацией" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит заметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал обжаловать штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд рекомендацию-указание выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, чем лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали совладелиц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный вред акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщили, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Впрочем, почти через более полутора лет после регистрации производства, процессуальные сдвиги в деле Зимы выглядят минимальными - главному фигуранту до сих пор не вручено подозрение и он не допрошен. Экс-судья Александр Сытников отметил, что подобное затягивание - характерная черта расследований служебных преступлений.

Служебные преступления, честно говоря, очень часто затягивают

- отметил Сытников.

По его словам, сейчас Уголовный процессуальный кодекс более лоялен к следователям, поэтому они могут затягивать следствие и оттягивать момент сообщения о подозрении, или вообще не выдвигать никаких обвинений.

Бывает такое, что даже фиктивно в розыск объявляют, чтобы остановить (расследование - ред.) производство, это такой крайний случай, что они (следователи - ред.) делают

- отметил Сытников.

Контроль за ходом досудебного расследования, отмечает адвокат, формально возлагается на процессуального руководителя, то есть прокурора. Именно он несет ответственность за соблюдение сроков и законность следственных действий. Но на практике даже подача жалоб потерпевшими имеет ограниченную действенность и не всегда ускоряет расследование. Кроме жалоб прокурору, по его словам, потерпевшие могут обращаться через суд требовать проведения следственных действий.

Поэтому, в принципе, пути разные есть, но действенность такая себе, понимаете. Можно подавать жалобу на прокурора, потому что там есть своя бывшая комиссия дисциплинарная, прокурорская, которая потом выходит на ВРП. В принципе, и такой может вариант быть. Это если прокурор уже не реагирует на ваше обращение по этому поводу

- объяснил адвокат.

В то же время по словам Сытникова, сейчас не приходится говорить о настоящем равенстве прав сторон в уголовном производстве, потому что, по факту, на этапе досудебного расследования интересы потерпевшего никто, кроме его адвоката не представляет, а защитник при этом имеет ограниченный арсенал инструментов.

Даже с адвокатом все равно они (потерпевшие - ред.) ограничены в предоставлении доказательств, ограничены в ознакомлении с материалами с правилами. То есть, очень часто игнорируются жалобы именно со стороны потерпевшего, потому что нет надлежащей защиты со стороны государства. То есть, прокурор фактически не осуществляет своих функций по поддержке обвинения и защите прав потерпевшего

- отметил экс-судья.

Пока дело Зимы фактически зависло в воздухе, и по нему нет никакого прогресса, в Нацбанке хранят молчание относительно очевидного служебного преступления главного юриста регулятора. Сам же Александр Зима продолжает занимать должность и представлять интересы НБУ в судах. Более того, он не имеет никаких ограничений относительно общения со свидетелями в уголовном производстве, не говоря уже о возможности скрыть или исказить доказательства по делу.

Правозащитники и эксперты подчеркивают - такая бездеятельность органов досудебного расследования может быть расценена как форма саботажа, что дает должностным лицам возможность избежать ответственности.

Стоит заметить, что даже Печерская окружная прокуратура города Киева требует от следователей активизировать расследование уголовного производства относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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