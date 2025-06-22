Мешканка Київщини організувала мережу проституції у Сумах: подробиці

У Сумах мешканка Київської області організувала мережу проституції: займалась сутенерством та організацією місць розпусти. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Сумської області.

Деталі

Зазначається, що 33-річна жінка з корисливою метою завербувала мешканок різних міст України для надання послуг сексуального характеру.

Надалі вона направляла їх до м. Суми, де орендувала житло та створювала умови для заняття проституцією. Вартість таких послуг становила від 4000 до 6000 гривень - йдеться у повідомленні.

Вказується, що слідчі та оперативники провели обшуки за місцем проживання фігурантки в місті Києві та в орендованій квартирі в місті Суми, де жінки надавали інтимні послуги.

У результаті обшуків вилучено: мобільні телефони, банківські та SIM-картки, чеки, грошові кошти, засоби контрацепції та інші речові докази - розповіли правоохоронці.

Вони додали, що жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України - сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб.

"Досудове розслідування триває. Поліція вживає всіх необхідних заходів для встановлення інших можливих учасників злочинної схеми", - додали у поліції.

Нагадаємо

У травні в Києві ліквідували злочинну організацію, яка займалася вербуванням під виглядом ескорту і шантажем молодих жінок задля секс-послуг в Україні та за кордоном. Було проведено 34 обшуки у Києві, 11 ділкам повідомили про підозру у сутенерстві та торгівлі людьми.

Розбещували, ґвалтували і знімали порно з дітьми: на Київщині подружжя засудили до 15 років тюрми