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Жительница Киевщины организовала сеть проституции в Сумах: подробности

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

33-летняя жительница Киевской области организовала сеть проституции в Сумах, вербуя женщин и арендуя жилье для оказания интимных услуг. Полиция провела обыски в Киеве и Сумах, изъяв доказательства, и сообщила женщине о подозрении в сутенерстве.

Жительница Киевщины организовала сеть проституции в Сумах: подробности

В Сумах жительница Киевской области организовала сеть проституции: занималась сутенерством и организацией мест разврата. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Сумской области.

Детали

Отмечается, что 33-летняя женщина с корыстной целью завербовала жительниц разных городов Украины для предоставления услуг сексуального характера.

В дальнейшем она направляла их в г. Сумы, где арендовала жилье и создавала условия для занятия проституцией. Стоимость таких услуг составляла от 4000 до 6000 гривен

- говорится в сообщении.

Указывается, что следователи и оперативники провели обыски по месту жительства фигурантки в городе Киеве и в арендованной квартире в городе Сумы, где женщины предоставляли интимные услуги.

В результате обысков изъято: мобильные телефоны, банковские и SIM-карты, чеки, денежные средства, средства контрацепции и другие вещественные доказательства

- рассказали правоохранители.

Они добавили, что женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины - сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц.

"Досудебное расследование продолжается. Полиция принимает все необходимые меры для установления других возможных участников преступной схемы", - добавили в полиции.

Напомним

В мае в Киеве ликвидировали преступную организацию, которая занималась вербовкой под видом эскорта и шантажом молодых женщин для секс-услуг в Украине и за рубежом. Было проведено 34 обыска в Киеве, 11 дельцам сообщили о подозрении в сутенерстве и торговле людьми.

Развращали, насиловали и снимали порно с детьми: на Киевщине супругов приговорили к 15 годам тюрьмы07.01.25, 16:28 • 34625 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область
Сумы
Киев
Tesla
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