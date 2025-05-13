Дівчат під виглядом ескорту вербували для секс-послуг і шантажували публікаціями в Telegram: викрили 11 ділків

В Україні ліквідували злочинну організацію, яка займалася вербування під виглядом ескорту і шантажем молодих жінок задля секс-послуг в Україні та за кордоном, проведено 34 обшуки у Києві, 11 ділкам повідомлено про підозру у сутенерстві та торгівлі людьми, повідомили у Національній поліції та Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

Дівчат 18-25 років наймали за високу оплату для супроводу чоловіків на публічних заходах (ескорту). Коли декілька таких зустрічей відбувалося безпроблемно і потерпілі втрачали пильність, зловмисники давали їм нових "клієнтів", які платили організаторам за сексуальні послуги і примусом вступали з жінками в статеві стосунки. Якщо ж потерпіла не погоджувалась на такий формат співпраці - її фото з анкетними даними викладали в закритий телеграм-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів. Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацювати зі злочинною організацією на їх умовах - розповіли про схему у поліції.

Деталі

За даними поліції, оборудка діяла у всіх великих обласних центрах України та Польщі і "приносила організаторам щонайменше пʼять мільйонів гривень на місяць, розрахунки проводили виключно через гаманці".

"За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало щонайменше 50 українських дівчат", - ідеться у повідомленні.

Вказано, що оперативники кримінальної поліції встановили 11 учасників злочинної організації разом з двома організаторами та двома співорганізаторами з Києва.

Поліцейські провели 34 санкціонованих обшуки на території міста Києва, під час яких вилучили телефони та комп‘ютерну техніку з доказами вчинених злочинів.

Слідчі поліції оголосили двом організаторам, двом співорганізаторам та сімом учасникам злочинної організації про підозру за створення, керівництво та участь у злочинній організації (ст. ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України), торгівлю людьми (ч. 3 ст. 149 Кримінального Кодексу України) та сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ч. 3 ст. 303 Кримінального Кодексу України).



За даними прокуратури, підозрюваних затримали, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 3 то 10 млн грн, трьом з них - домашній арешт.

Фігурантам загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Польщі поліція ліквідувала банду сутенерів з 18 осіб: 15 з них українці

Довідково

Вид бізнесу, що формально займається наданням ефектних супутників і супутниць багатим клієнтам для появи з ними на заходах (ділових зустрічах, благодійних балах і в подорожах) називають ескорт-послугами.