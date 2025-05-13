Девушек под видом эскорта вербовали для секс-услуг и шантажировали публикациями в Telegram: разоблачили 11 дельцов

В Украине ликвидировали преступную организацию, которая занималась вербовкой под видом эскорта и шантажом молодых женщин для секс-услуг в Украине и за рубежом, проведено 34 обыска в Киеве, 11 дельцам сообщено о подозрении в сутенерстве и торговле людьми, сообщили в Национальной полиции и Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

Девушек 18-25 лет нанимали за высокую оплату для сопровождения мужчин на публичных мероприятиях (эскорта). Когда несколько таких встреч происходило беспроблемно и потерпевшие теряли бдительность, злоумышленники давали им новых "клиентов", которые платили организаторам за сексуальные услуги и принуждением вступали с женщинами в половые отношения. Если же потерпевшая не соглашалась на такой формат сотрудничества - ее фото с анкетными данными выкладывали в закрытый телеграм-канал по оказанию сексуальных услуг, на который подписано 60 тысяч пользователей. Для удаления анкеты надо было продолжать сотрудничать с преступной организацией на их условиях - рассказали о схеме в полиции.

Детали

По данным полиции, сделка действовала во всех крупных областных центрах Украины и Польши и "приносила организаторам не менее пяти миллионов гривен в месяц, расчеты проводили исключительно через кошельки".

"По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадало не менее 50 украинских девушек", - говорится в сообщении.

Указано, что оперативники криминальной полиции установили 11 участников преступной организации вместе с двумя организаторами и двумя соорганизаторами из Киева.

Полицейские провели 34 санкционированных обыска на территории города Киева, в ходе которых изъяли телефоны и компьютерную технику с доказательствами совершенных преступлений.

Следователи полиции объявили двум организаторам, двум соорганизаторам и семи участникам преступной организации о подозрении за создание, руководство и участие в преступной организации (ст. ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 Уголовного Кодекса Украины), торговлю людьми (ч. 3 ст. 149 Уголовного Кодекса Украины) и сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией (ч. 3 ст. 303 Уголовного Кодекса Украины).



По данным прокуратуры, подозреваемые задержаны, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 3 до 10 млн грн, трем из них - домашний арест.

Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Справочно

Вид бизнеса, формально занимающийся предоставлением эффектных спутников и спутниц богатым клиентам для появления с ними на мероприятиях (деловых встречах, благотворительных балах и в путешествиях) называют эскорт-услугами.