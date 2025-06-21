Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року

В Україні з вересня 2026 року вирішено не фінансувати коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах, де навчається менше ніж 60 учнів. Це нововведення не стосується початкових класів, а лише шкіл з 5 по 11 класи. Про це повідомляло міністерство освіти і науки, передає УНН.

МОН роз’яснило рішення Кабміну про зміни у фінансуванні оплати праці вчителів у школах з малою кількістю учнів.

Що передбачає рішення уряду?

З 1 вересня 2025 року вирішено не фінансувати коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах з кількістю учнів менше як 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року менше як 60 осіб. Рішення не стосується початкових шкіл, які є окремими юридичними особами.

Разом з тим до розрахунку освітньої субвенції кожної громади додано всіх дітей шкільного віку. Таким чином громада отримуватиме кошти на навчання всіх дітей, проте не зможе витрачати їх на маленькі школи.

Це означає, що місцеві органи самоврядування можуть вирішувати: або довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу, або оплачувати працю вчителів малих шкіл з місцевих бюджетів.

В МОН нагадали, що таке рішення з метою покращення якості освіти для учнів із сіл вже ухвалювали. Так, 1 вересня 2016 року з освітньої субвенції не фінансують школи, у яких навчається менше ніж 25 учнів.

Для чого потрібне дане рішення?

МОН пояснює, що у школах І-ІІІ ступенів, де навчається менше ніж 45 учнів, в одному класі вчиться 5-6 учнів, а через брак можливості сформувати клас (мінімум п’ять учнів) діти вчаться на індивідуальній формі або в з’єднаних класах 9 початкова школа), які збирають дітей різного віку. Як наслідок діти не отримують належного рівня взаємодії одне з одним, не навчаються один в одного й відсутні приклади для наслідування.

Також в МОН зазначали, що зазвичай такі школи не забезпечені вчителями повною мірою. Часто вчителі не можуть набрати достатню кількість годин зі свого профільного предмета для отримання достатньої заробітної плати, як наслідок в таких школах існує практика віддавати деякі предмети непрофільним вчителям.

Тому в міністерстві наголошують, що рішення Кабміну повинно стимулювати місцеві органи самоврядування довозити дітей у більші школи, які укомплектовані вчителями й технічно забезпечені.

Реформа старшої школи: що чекає на учнів у 2027 році

Що буде з учнями цих шкіл?

Місцева влада зобов’язана організувати підвезення дітей до опорної школи. Учнів має супроводжувати вчитель.

В опорну школу привозять дітей з різних населених пунктів на відстані до 30 кілометрів.

Також в МОН зазначали, що початкові школи, у яких навчається менше як 45 й менше як 60 дітей, будуть й надалі отримувати державне фінансування. Початкова школа повинна бути якнайближче до дитини, адже для учнів старших класів можуть подужати дорогу до опорної школи, а для маленьких дітей це складно і є нюанси.

Що змінить реформа старшої школи

МОН повідомляє, що реформа старшої школи передбачає:

можливість учням обирати профілі й предмети/курси. У місцевості, де живуть учні заклади освіти мають надавати різноманітні профілі, а не лише гуманітарні;

необхідно змінити мережу закладів освіти для впровадження реформи. Старші учні повинні вчитися у великих ліцеях: чим більше учнів на паралелі, тим більше груп можна сформувати для вибору профілів й предметів/курсів. Тоді з'явиться можливість надати вчителям у ліцеях повне навантаження та забезпечити викладання профільних предметів/курсів. Ліцеї будуть оснащуватися необхідним обладнанням;

краще, коли ліцеї будуть відокремленими. Тому що старшокласники мають потребу в інших підходах, аніж молодші учні, а спосіб організації навчання може бути іншим. Наприклад, вивчення одного предмета в межах семестру за модульним принципом, змінні групи замість класів тощо.

Що не змінює реформа:

не будуть закривати гімназії та початкові школи (1-9, 5-9, 1-4 класи). Але пропонується змінити тип окремих закладів освіти. Деякі з них стануть ліцеями й навчатимуть переважно старшокласників. Інші будуть гімназіями та початковими школами й збиратимуть дітей громади відповідного віку;

початкова школа залишиться якнайближче до місця проживання дитини;

мінімальну та максимальну кількість учнів у 1-9 класах. Мінімальна кількість учнів – 5, а максимальна – 24 у початковій школі, 30 у базовій.

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