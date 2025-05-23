Реформа старшої школи: що чекає на учнів у 2027 році

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій
07:04 • 32510 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

06:30 • 30966 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

22 травня, 14:58 • 68308 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Ексклюзив
22 травня, 14:45 • 247785 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

22 травня, 13:44 • 238020 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
22 травня, 12:56 • 133053 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
22 травня, 12:16 • 115973 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
22 травня, 09:24 • 242072 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 94686 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 119369 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
6.2м/с
32%
748мм
Популярнi новини

У росії заявили про атаку БпЛА, тимчасово не працюють московські аєропорти

22 травня, 22:49 • 16521 перегляди

Туск назвав заяву кандидата в президенти Польщі про Україну і НАТО державною зрадою

22 травня, 23:58 • 59312 перегляди

На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках

02:35 • 63595 перегляди

Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані

03:11 • 10536 перегляди

Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

05:09 • 45033 перегляди
Публікації

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

07:04 • 32510 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 168076 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 238020 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 242072 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 251685 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Эммануэль Макрон

Денис Шмигаль

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Суми

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 94838 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 138665 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 142162 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 143097 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 177425 перегляди
Актуальне

Ракетний комплекс "Тор

ЗРК Бук

Ракетна система С-300

The New York Times

El País

Реформа старшої школи: що чекає на учнів у 2027 році

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

З 2027 року учні старших класів зможуть обирати предмети, враховуючи майбутню професію. Ліцеї стануть окремими закладами з можливістю вибору профілю навчання.

Реформа старшої школи: що чекає на учнів у 2027 році

З 1 вересня 2027 року учні старших класів зможуть обирати профілі навчання та предмети/курси, відштовхуючись від вподобань та вибору майбутньої професії.

Про це пише УНН із посиланням на Міністерство освіти і науки України.  

Деталі

У чому полягатиме вибір для учнів?

Кожен випускник 9 класу матиме вибір:

  1. Вступити до академічного ліцею, обрати профіль і готуватися до навчання в університеті.
    1. Вступити до професійного або фахового коледжу, здобути спеціальність одночасно із загальною середньою освітою та швидше вийти на ринок праці.

      В академічних ліцеях учні обиратимуть профіль навчання, а також: 

      • предмети в межах профілю;
        • предмети поза профілем — ті, що для них є цікавими.

          Чи буде широкий вибір профілів і предметів у кожному академічному ліцеї в учнів?

          Щоб старшокласники мали ширший вибір предметів, у закладі має бути достатньо учнів на паралелі. Це дає змогу формувати більше навчальних груп, а отже — пропонувати різні профілі та курси. Більша кількість учнів також означає ширше коло однолітків, з якими можна навчатися й розвиватися разом

          - пояснюють у Міносвіти.

          Саме тому ліцейні класи (10–12) мають бути організовані в окремих закладах освіти. Такий формат допомагає ліпше адаптуватися до психологічних та освітніх потреб учнів.

          Окрім того, відокремленість ліцеїв зробить організацію освітнього процесу зручнішою, адже: 

          • можна буде викладати курси за модульним принципом (наприклад, упродовж кількох місяців, а не протягом року);
            • організовувати змінні групи, а не сталі класи, коли учень увесь рік навчається з тими самими підлітками;
              • мати приміщення для створення великої кількості груп, а отже, і широкого вибору предметів і курсів.

                Що буде, якщо учень обере не той профіль

                У "Профільній" зʼявиться 10 адаптаційний клас. Упродовж цього року учні будуть звикати до нового середовища та профілю. І якщо щось не сподобається, — зможуть змінити вибір на 11 і 12 класи.

                Чи доведеться доїжджати до ліцеїв

                Планування мережі ліцеїв ураховує їхню доступність. Максимальна відстань — до 30 км, у багатьох випадках — 10–20 км.

                Ліцеї не мають закріпленої території обслуговування. До них буде організовано підвезення учнів. За організацію й оплату підвезення учнів до академічних ліцеїв відповідає місцева влада.

                У виняткових випадках, якщо відстань до ліцею перевищить 30 км, при ліцеях створять пансіони.

                Що відбуватиметься з 1–9 класами

                Школи з 1–9, 5–9 чи 1–4 класами продовжать роботу. А початкові залишаються максимально наближеними до місць проживання учнів, як це і є зараз.

                Чому реформа старшої школи потрібна саме зараз? Її не згорнуть після війни?

                Реформа "Нова українська школа" закріплена в законодавстві й триває вже 8 років.

                "Профільна" — лише один з етапів великої реформи. У 2018 році зміни розпочалися в початковій школі, зараз тривають у 5–7 класах.

                І вже з 2027 року реформа розпочнеться у старшій школі.

                Причини запровадження реформи у наступному:

                Причина - це розрив у якості та доступності освіти між учнями з міст та сіл, згідно з міжнародним дослідженням якості освіти PISA–2022

                По предметах у навчанні розрив досягає: 

                • майже 5 років навчання — у читанні;
                  • більш як 4,5 року — у математиці;
                    • майже 4 роки — у природничо-наукових дисциплінах.

                      Причина 2. Технологічний прогрес змінює ринок праці Нові професії постійно зʼявляються, а до старих оновлюють вимоги.

                      Школа повинна готувати учнів до майбутнього.

                      Причина 3. Підхід до освітнього процесу потребує оновлень

                      Навчальні програми, технічне оснащення та підходи до навчання повинні відповідати часу та адаптуватися до потреб учнів. Згідно з дослідженням КМІС, проведеним на запит МОН і Швейцарсько-українського проєкту DECIDE, 63% старшокласників хочуть обирати предмети, 67% — набувати вмінь, які знадобляться в житті.

                      Нагадаємо

                      Згідно з опитуванням, 1 з 4 українських дітей розглядає можливість переїзду за кордон заради розвитку та можливостей. Безпека не є головним фактором, але важлива.

                       Раніше Міносвіти роз’яснило нюанси оплати праці педагогів дошкільних закладів, зокрема тривалість робочого часу, норми навантаження та оплату за заміну. Також роз’яснено питання підвищення окладів та доплат.

                      Яна Соколівська

                      Яна Соколівська

                      СуспільствоОсвіта
                      Міністерство освіти і науки України
                      Київський міжнародний інститут соціології
                      Україна
                      Brent
                      $64.06
                      Bitcoin
                      $110,715.70
                      S&P 500
                      $5,870.36
                      Tesla
                      $346.89
                      Газ TTF
                      $36.40
                      Золото
                      $3,328.89
                      Ethereum
                      $2,658.16