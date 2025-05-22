Кожна 4 дитина з України хоче переїхати за кордон - опитування

В Україні кожна 4 дитина з України розглядає міграцію за кордон, однак більше батьків хотіли б, щоб їхні діти лишалися в Україні. Про це йдеться в дослідженні "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", передає УНН.

Деталі

Визначальними факторами у виборі дітей є розвиток і можливості, а не безпекові міркування.

У дослідженні виокремлюють 4 основні причини міграції серед дітей, зокрема:

більше можливостей – 80%;

бажання побачити світ – 64%;

вища якість освіти – 39%;

безпекові чинники – 38%.

Згідно з даними опитування, ймовірність того, що дитина не захоче жити в Україні, зростає за таких характеристик:

діти з міст;

бачать майбутнє України безнадійним чи скоріше безнадійним;

батьки мають вищий рівень освіти;

визначилися з майбутньою професією;

мають вищий рівень самооцінки англійської мови.

Довідка

Опитування проводилося в онлайн-форматі протягом березня 2025 року в Україні (окрім тимчасово окупованих територій). У ньому взяли участь 10178 респондентів(ок), серед них — 5089 підлітків віком від 13 до 16 років та 5089 батьків або опікунів(-ок) дітей.

Нагадаємо

Зпочатку війни 5 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон. Порушено понад 7 тисяч кримінальних справ, але лише 400 вироків суду.

Згодом речник ДПСУ Демченко заявив, що з 2022 року 45 тис. осіб затримали при спробі незаконного перетину кордону. Він наголосив, що ДПСУ не контролює повернення громадян з-за кордону.