Кожна 4 дитина з України хоче переїхати за кордон - опитування
Київ • УНН
Згідно з опитуванням, 1 з 4 українських дітей розглядає можливість переїзду за кордон заради розвитку та можливостей. Безпека не є головним фактором, але важлива.
В Україні кожна 4 дитина з України розглядає міграцію за кордон, однак більше батьків хотіли б, щоб їхні діти лишалися в Україні. Про це йдеться в дослідженні "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", передає УНН.
Деталі
Визначальними факторами у виборі дітей є розвиток і можливості, а не безпекові міркування.
У дослідженні виокремлюють 4 основні причини міграції серед дітей, зокрема:
- більше можливостей – 80%;
- бажання побачити світ – 64%;
- вища якість освіти – 39%;
- безпекові чинники – 38%.
Згідно з даними опитування, ймовірність того, що дитина не захоче жити в Україні, зростає за таких характеристик:
- діти з міст;
- бачать майбутнє України безнадійним чи скоріше безнадійним;
- батьки мають вищий рівень освіти;
- визначилися з майбутньою професією;
- мають вищий рівень самооцінки англійської мови.
Довідка
Опитування проводилося в онлайн-форматі протягом березня 2025 року в Україні (окрім тимчасово окупованих територій). У ньому взяли участь 10178 респондентів(ок), серед них — 5089 підлітків віком від 13 до 16 років та 5089 батьків або опікунів(-ок) дітей.
Нагадаємо
Зпочатку війни 5 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон. Порушено понад 7 тисяч кримінальних справ, але лише 400 вироків суду.
Згодом речник ДПСУ Демченко заявив, що з 2022 року 45 тис. осіб затримали при спробі незаконного перетину кордону. Він наголосив, що ДПСУ не контролює повернення громадян з-за кордону.