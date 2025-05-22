Каждый 4 ребенок из Украины хочет переехать за границу - опрос

В Украине каждый 4 ребенок из Украины рассматривает миграцию за границу, однако больше родителей хотели бы, чтобы их дети оставались в Украине. Об этом говорится в исследовании "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", передает УНН.

Детали

Определяющими факторами в выборе детей являются развитие и возможности, а не соображения безопасности.

В исследовании выделяют 4 основные причины миграции среди детей, в частности:

больше возможностей – 80%;

желание увидеть мир – 64%;

более высокое качество образования – 39%;

факторы безопасности – 38%.

Согласно данным опроса, вероятность того, что ребенок не захочет жить в Украине, возрастает при следующих характеристиках:

дети из городов;

видят будущее Украины безнадежным или скорее безнадежным;

родители имеют более высокий уровень образования;

определились с будущей профессией;

имеют более высокий уровень самооценки английского языка.

Справка

Опрос проводился в онлайн-формате в течение марта 2025 года в Украине (кроме временно оккупированных территорий). В нем приняли участие 10178 респондентов(ок), среди них — 5089 подростков в возрасте от 13 до 16 лет и 5089 родителей или опекунов(-ок) детей.

Напомним

С начала войны 5 тысяч мужчин незаконно пересекли границу. Возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, но только 400 приговоров суда.

Впоследствии представитель ГПСУ Демченко заявил, что с 2022 года 45 тыс. человек задержали при попытке незаконного пересечения границы. Он подчеркнул, что ГПСУ не контролирует возвращение граждан из-за границы.