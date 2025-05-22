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Каждый 4 ребенок из Украины хочет переехать за границу - опрос

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Согласно опросу, 1 из 4 украинских детей рассматривает возможность переезда за границу ради развития и возможностей. Безопасность не является главным фактором, но важна.

Каждый 4 ребенок из Украины хочет переехать за границу - опрос

В Украине каждый 4 ребенок из Украины рассматривает миграцию за границу, однако больше родителей хотели бы, чтобы их дети оставались в Украине. Об этом говорится в исследовании "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", передает УНН.

Детали

Определяющими факторами в выборе детей являются развитие и возможности, а не соображения безопасности.

В исследовании выделяют 4 основные причины миграции среди детей, в частности:

  • больше возможностей – 80%;
    • желание увидеть мир – 64%;
      • более высокое качество образования – 39%;
        • факторы безопасности – 38%.

          Согласно данным опроса, вероятность того, что ребенок не захочет жить в Украине, возрастает при следующих характеристиках:

          • дети из городов;
            • видят будущее Украины безнадежным или скорее безнадежным;
              • родители имеют более высокий уровень образования;
                •  определились с будущей профессией;
                  • имеют более высокий уровень самооценки английского языка.

                    Справка

                    Опрос проводился в онлайн-формате в течение марта 2025 года в Украине (кроме временно оккупированных территорий). В нем приняли участие 10178 респондентов(ок), среди них — 5089 подростков в возрасте от 13 до 16 лет и 5089 родителей или опекунов(-ок) детей.

                    Напомним

                    С начала войны 5 тысяч мужчин незаконно пересекли границу. Возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, но только 400 приговоров суда.

                    Впоследствии представитель ГПСУ Демченко заявил, что с 2022 года 45 тыс. человек задержали при попытке незаконного пересечения границы. Он подчеркнул, что ГПСУ не контролирует возвращение граждан из-за границы.

                    Яна Соколовская

                    Яна Соколовская

                    ОбществоОбразование
                    Украина
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