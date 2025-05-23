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Реформа старшей школы: что ждет учеников в 2027 году

Киев • УНН

 • 1304 просмотра

С 2027 года ученики старших классов смогут выбирать предметы, учитывая будущую профессию. Лицеи станут отдельными учреждениями с возможностью выбора профиля обучения.

Реформа старшей школы: что ждет учеников в 2027 году

С 1 сентября 2027 года ученики старших классов смогут выбирать профили обучения и предметы/курсы, отталкиваясь от предпочтений и выбора будущей профессии.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.  

Детали

В чем будет заключаться выбор для учеников?

Каждый выпускник 9 класса будет иметь выбор:

  1. Поступить в академический лицей, выбрать профиль и готовиться к обучению в университете.
    1. Поступить в профессиональный или профессиональный колледж, получить специальность одновременно с общим средним образованием и быстрее выйти на рынок труда.

      В академических лицеях ученики будут выбирать профиль обучения, а также: 

      • предметы в рамках профиля;
        • предметы вне профиля — те, которые для них интересны.

          Будет ли широкий выбор профилей и предметов у каждого академического лицея у учеников?

          Чтобы старшеклассники имели более широкий выбор предметов, в заведении должно быть достаточно учеников на параллели. Это позволяет формировать больше учебных групп, а следовательно — предлагать различные профили и курсы. Большее количество учеников также означает более широкий круг сверстников, с которыми можно учиться и развиваться вместе

          - объясняют в Минобразования.

          Именно поэтому лицейные классы (10–12) должны быть организованы в отдельных учебных заведениях. Такой формат помогает лучше адаптироваться к психологическим и образовательным потребностям учеников.

          Кроме того, обособленность лицеев сделает организацию образовательного процесса удобнее, ведь: 

          • можно будет преподавать курсы по модульному принципу (например, в течение нескольких месяцев, а не в течение года);
            • организовывать сменные группы, а не постоянные классы, когда ученик весь год учится с теми же подростками;
              • иметь помещение для создания большого количества групп, а следовательно, и широкого выбора предметов и курсов.

                Что будет, если ученик выберет не тот профиль

                В "Профильной" появится 10 адаптационный класс. В течение этого года ученики будут привыкать к новой среде и профилю. И если что-то не понравится, — смогут изменить выбор на 11 и 12 классы.

                Придется ли доезжать до лицеев

                Планирование сети лицеев учитывает их доступность. Максимальное расстояние — до 30 км, во многих случаях — 10–20 км.

                Лицеи не имеют закрепленной территории обслуживания. К ним будет организован подвоз учеников. За организацию и оплату подвоза учеников в академические лицеи отвечает местная власть.

                В исключительных случаях, если расстояние до лицея превысит 30 км, при лицеях создадут пансионы.

                Что будет происходить с 1–9 классами

                Школы с 1–9, 5–9 или 1–4 классами продолжат работу. А начальные остаются максимально приближенными к местам проживания учеников, как это и есть сейчас.

                Почему реформа старшей школы нужна именно сейчас? Ее не свернут после войны?

                Реформа "Новая украинская школа" закреплена в законодательстве и длится уже 8 лет.

                "Профильная" — лишь один из этапов большой реформы. В 2018 году изменения начались в начальной школе, сейчас продолжаются в 5–7 классах.

                И уже с 2027 года реформа начнется в старшей школе.

                Причины введения реформы в следующем:

                Причина - это разрыв в качестве и доступности образования между учениками из городов и сел, согласно международному исследованию качества образования PISA–2022

                По предметам в обучении разрыв достигает: 

                • почти 5 лет обучения — в чтении;
                  • более 4,5 лет — в математике;
                    • почти 4 года — в естественно-научных дисциплинах.

                      Причина 2. Технологический прогресс меняет рынок труда Новые профессии постоянно появляются, а к старым обновляют требования.

                      Школа должна готовить учеников к будущему.

                      Причина 3. Подход к образовательному процессу требует обновлений

                      Учебные программы, техническое оснащение и подходы к обучению должны соответствовать времени и адаптироваться к потребностям учащихся. Согласно исследованию КМИС, проведенному по запросу МОН и Швейцарско-украинского проекта DECIDE, 63% старшеклассников хотят выбирать предметы, 67% — приобретать умения, которые пригодятся в жизни.

                      Напомним

                      Согласно опросу, 1 из 4 украинских детей рассматривает возможность переезда за границу ради развития и возможностей. Безопасность не является главным фактором, но важна.

                       Ранее Минобразования разъяснило нюансы оплаты труда педагогов дошкольных учреждений, в частности продолжительность рабочего времени, нормы нагрузки и оплату за замену. Также разъяснен вопрос повышения окладов и доплат.

                      Яна Соколовская

                      Яна Соколовская

                      ОбществоОбразование
                      Министерство образования и науки Украины
                      Киевский международный институт социологии
                      Украина
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