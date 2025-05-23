Реформа старшей школы: что ждет учеников в 2027 году

С 1 сентября 2027 года ученики старших классов смогут выбирать профили обучения и предметы/курсы, отталкиваясь от предпочтений и выбора будущей профессии.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

В чем будет заключаться выбор для учеников?

Каждый выпускник 9 класса будет иметь выбор:

Поступить в академический лицей, выбрать профиль и готовиться к обучению в университете. Поступить в профессиональный или профессиональный колледж, получить специальность одновременно с общим средним образованием и быстрее выйти на рынок труда.

В академических лицеях ученики будут выбирать профиль обучения, а также:

предметы в рамках профиля;

предметы вне профиля — те, которые для них интересны.

Будет ли широкий выбор профилей и предметов у каждого академического лицея у учеников?

Чтобы старшеклассники имели более широкий выбор предметов, в заведении должно быть достаточно учеников на параллели. Это позволяет формировать больше учебных групп, а следовательно — предлагать различные профили и курсы. Большее количество учеников также означает более широкий круг сверстников, с которыми можно учиться и развиваться вместе - объясняют в Минобразования.

Именно поэтому лицейные классы (10–12) должны быть организованы в отдельных учебных заведениях. Такой формат помогает лучше адаптироваться к психологическим и образовательным потребностям учеников.

Кроме того, обособленность лицеев сделает организацию образовательного процесса удобнее, ведь:

можно будет преподавать курсы по модульному принципу (например, в течение нескольких месяцев, а не в течение года);

организовывать сменные группы, а не постоянные классы, когда ученик весь год учится с теми же подростками;

иметь помещение для создания большого количества групп, а следовательно, и широкого выбора предметов и курсов.

Что будет, если ученик выберет не тот профиль

В "Профильной" появится 10 адаптационный класс. В течение этого года ученики будут привыкать к новой среде и профилю. И если что-то не понравится, — смогут изменить выбор на 11 и 12 классы.

Придется ли доезжать до лицеев

Планирование сети лицеев учитывает их доступность. Максимальное расстояние — до 30 км, во многих случаях — 10–20 км.

Лицеи не имеют закрепленной территории обслуживания. К ним будет организован подвоз учеников. За организацию и оплату подвоза учеников в академические лицеи отвечает местная власть.

В исключительных случаях, если расстояние до лицея превысит 30 км, при лицеях создадут пансионы.

Что будет происходить с 1–9 классами

Школы с 1–9, 5–9 или 1–4 классами продолжат работу. А начальные остаются максимально приближенными к местам проживания учеников, как это и есть сейчас.

Почему реформа старшей школы нужна именно сейчас? Ее не свернут после войны?

Реформа "Новая украинская школа" закреплена в законодательстве и длится уже 8 лет.

"Профильная" — лишь один из этапов большой реформы. В 2018 году изменения начались в начальной школе, сейчас продолжаются в 5–7 классах.

И уже с 2027 года реформа начнется в старшей школе.

Причины введения реформы в следующем:

Причина - это разрыв в качестве и доступности образования между учениками из городов и сел, согласно международному исследованию качества образования PISA–2022

По предметам в обучении разрыв достигает:

почти 5 лет обучения — в чтении;

более 4,5 лет — в математике;

почти 4 года — в естественно-научных дисциплинах.

Причина 2. Технологический прогресс меняет рынок труда Новые профессии постоянно появляются, а к старым обновляют требования.

Школа должна готовить учеников к будущему.

Причина 3. Подход к образовательному процессу требует обновлений

Учебные программы, техническое оснащение и подходы к обучению должны соответствовать времени и адаптироваться к потребностям учащихся. Согласно исследованию КМИС, проведенному по запросу МОН и Швейцарско-украинского проекта DECIDE, 63% старшеклассников хотят выбирать предметы, 67% — приобретать умения, которые пригодятся в жизни.

Напомним

Согласно опросу, 1 из 4 украинских детей рассматривает возможность переезда за границу ради развития и возможностей. Безопасность не является главным фактором, но важна.

Ранее Минобразования разъяснило нюансы оплаты труда педагогов дошкольных учреждений, в частности продолжительность рабочего времени, нормы нагрузки и оплату за замену. Также разъяснен вопрос повышения окладов и доплат.