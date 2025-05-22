У Міносвіти надали роз’яснення щодо зарплат педагогам дитсадків

Ставку зарплати педагогам дошкільних закладів встановлюють за робочий час, визначений відповідно до законодавства, проте є нюанси. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Деталі

Яка тривалість робочого часу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти на одну тарифну ставку:

для керівника,

вихователя-методиста,

соціального педагога,

асистента вихователя – 35 годин на тиждень;

для вихователя, практичного психолога та інших педагогічнихпрацівників (музичного керівника, інструктора з фізкультури, вчителя-логопеда, керівника гуртка) – 30 годин на тиждень.

Норма педагогічного навантаження

Зазначено, скільки годин становить норма педагогічного навантаження:

для вихователя, інструктора з фізкультури – 25 годин на тиждень;

для музичного керівника – 24 години на тиждень;

практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед - 20 годин на тиждень;

керівник гуртка (студії, секції тощо), вчитель – 18 годин на тиждень.

Як врахувати в тарифікаційних списках зміни в оплаті праці педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

Необхідно години педагогічного навантаження, встановлені в тарифікаційному списку для кожного працівника, перевести вгодини робочого часу.

Для цього пропонуємо застосовувати такий порядок перерахунку:робочий час у тарифікаційному списку = педагогічне навантаження втарифікаційному списку / норму педагогічного навантаження, встановленогост. 26 Закону № 3788-ІХ * норму робочого часу на ставку, встановленого ст. 26Закону № 3788-ІХ - зазначаються в МОН.

Чи необхідно додатково оплачувати за години, відпрацьованівихователями в групі з дітьми, понад норму педагогічного навантаження.

Якщо з 1 січня 2025 року вихователі працювали більше норми, тобто по 30 годин навантаження на тиждень і отримували заробітну плату, розраховану за 30 годин педагогічного навантаження, то необхідно зробити перерахунок і додатково оплатити за години, відпрацьовані вихователями в групі з дітьми, понад норму педагогічного навантаження.

Як оплачувати години заміни педагогічного працівника: за годинифактичної роботи на групі чи за весь робочий час?

Години заміни тимчасово відсутніх педагогічнихпрацівників не враховуються в нормі робочого часу та оплачуються додатково відповідно до вимог законодавства - пояснюють в МОЗ.

Питання щодо підвищення посадових окладів та доплати

Чи поширюється підвищення посадових окладів за роботу вспеціальних групах на години методичної роботи для вихователівспеціальних груп, вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів?

Чи встановлюється доплата за роботу в інклюзивних групах на годиниметодичної роботи для вихователів інклюзивних груп?

Працівникам, що роблять у спецзакладах освіти ставку збільшили на 20 відсотків. Що стосується посад вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, які вводяться в штатні розписи закладів дошкільної освіти для роботи в спеціальних групах, вихователів спеціальних груп працюють в спеціальних групах:

Для цих категорій підвищення ставки заробітної плати встановлюється за весь робочий час у цих групах, включно із годинами виконання методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, необхідної для забезпечення освітнього процесу з вихованцями таких груп.

Аналогічно вихователям інклюзивних груп встановлюється доплата зароботу в інклюзивній групі за весь робочий час у цій групі.

Чи може педагогічний працівник мати тривалість робочого часу, щоперевищує тривалість роботи закладу?

За погодженням з керівником закладу дошкільної освіти працівники можуть додатково працювати в закладі та/або поза його межами, зокремадистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Чи необхідно вносити до табелю дані про педагогічне навантаження?

"Вважаємо необхідним внесення до табелю обліку використання робочого часу інформації про години заміни", - написали в МОН.

Нагадаємо

У Кабміні заявили про брак коштів для підвищення зарплат вчителям до європейського рівня. Проте, уряд здійснює кроки для поступового збільшення оплати праці педагогів.