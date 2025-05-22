У Міносвіти надали роз’яснення щодо зарплат педагогам дитсадків
Київ • УНН
Міносвіти роз’яснило нюанси оплати праці педагогів дошкільних закладів, зокрема тривалість робочого часу, норми навантаження та оплату за заміну. Також роз’яснено питання підвищення окладів та доплат.
Ставку зарплати педагогам дошкільних закладів встановлюють за робочий час, визначений відповідно до законодавства, проте є нюанси. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Деталі
Яка тривалість робочого часу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти на одну тарифну ставку:
- для керівника,
- вихователя-методиста,
- соціального педагога,
- асистента вихователя – 35 годин на тиждень;
- для вихователя, практичного психолога та інших педагогічнихпрацівників (музичного керівника, інструктора з фізкультури, вчителя-логопеда, керівника гуртка) – 30 годин на тиждень.
Норма педагогічного навантаження
Зазначено, скільки годин становить норма педагогічного навантаження:
- для вихователя, інструктора з фізкультури – 25 годин на тиждень;
- для музичного керівника – 24 години на тиждень;
- практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед - 20 годин на тиждень;
- керівник гуртка (студії, секції тощо), вчитель – 18 годин на тиждень.
Як врахувати в тарифікаційних списках зміни в оплаті праці педагогічних працівників закладів дошкільної освіти
Необхідно години педагогічного навантаження, встановлені в тарифікаційному списку для кожного працівника, перевести вгодини робочого часу.
Для цього пропонуємо застосовувати такий порядок перерахунку:робочий час у тарифікаційному списку = педагогічне навантаження втарифікаційному списку / норму педагогічного навантаження, встановленогост. 26 Закону № 3788-ІХ * норму робочого часу на ставку, встановленого ст. 26Закону № 3788-ІХ
Чи необхідно додатково оплачувати за години, відпрацьованівихователями в групі з дітьми, понад норму педагогічного навантаження.
Якщо з 1 січня 2025 року вихователі працювали більше норми, тобто по 30 годин навантаження на тиждень і отримували заробітну плату, розраховану за 30 годин педагогічного навантаження, то необхідно зробити перерахунок і додатково оплатити за години, відпрацьовані вихователями в групі з дітьми, понад норму педагогічного навантаження.
Як оплачувати години заміни педагогічного працівника: за годинифактичної роботи на групі чи за весь робочий час?
Години заміни тимчасово відсутніх педагогічнихпрацівників не враховуються в нормі робочого часу та оплачуються додатково відповідно до вимог законодавства
Питання щодо підвищення посадових окладів та доплати
- Чи поширюється підвищення посадових окладів за роботу вспеціальних групах на години методичної роботи для вихователівспеціальних груп, вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів?
- Чи встановлюється доплата за роботу в інклюзивних групах на годиниметодичної роботи для вихователів інклюзивних груп?
Працівникам, що роблять у спецзакладах освіти ставку збільшили на 20 відсотків. Що стосується посад вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, які вводяться в штатні розписи закладів дошкільної освіти для роботи в спеціальних групах, вихователів спеціальних груп працюють в спеціальних групах:
Для цих категорій підвищення ставки заробітної плати встановлюється за весь робочий час у цих групах, включно із годинами виконання методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, необхідної для забезпечення освітнього процесу з вихованцями таких груп.
Аналогічно вихователям інклюзивних груп встановлюється доплата зароботу в інклюзивній групі за весь робочий час у цій групі.
Чи може педагогічний працівник мати тривалість робочого часу, щоперевищує тривалість роботи закладу?
За погодженням з керівником закладу дошкільної освіти працівники можуть додатково працювати в закладі та/або поза його межами, зокремадистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Чи необхідно вносити до табелю дані про педагогічне навантаження?
"Вважаємо необхідним внесення до табелю обліку використання робочого часу інформації про години заміни", - написали в МОН.
Нагадаємо
У Кабміні заявили про брак коштів для підвищення зарплат вчителям до європейського рівня. Проте, уряд здійснює кроки для поступового збільшення оплати праці педагогів.