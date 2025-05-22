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У Міносвіти надали роз’яснення щодо зарплат педагогам дитсадків

Київ • УНН

 • 842 перегляди

Міносвіти роз’яснило нюанси оплати праці педагогів дошкільних закладів, зокрема тривалість робочого часу, норми навантаження та оплату за заміну. Також роз’яснено питання підвищення окладів та доплат.

У Міносвіти надали роз’яснення щодо зарплат педагогам дитсадків

Ставку зарплати педагогам дошкільних закладів встановлюють за робочий час, визначений відповідно до законодавства, проте є нюанси. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Деталі

Яка тривалість робочого часу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти на одну тарифну ставку:

  • для керівника,
    • вихователя-методиста,
      • соціального педагога,
        • асистента вихователя – 35 годин на тиждень;
          • для вихователя, практичного психолога та інших педагогічнихпрацівників (музичного керівника, інструктора з фізкультури, вчителя-логопеда, керівника гуртка) – 30 годин на тиждень.

            Норма педагогічного навантаження

            Зазначено, скільки годин становить норма педагогічного навантаження:

            • для вихователя, інструктора з фізкультури – 25 годин на тиждень;
              • для музичного керівника – 24 години на тиждень;
                • практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед - 20 годин на тиждень;
                  • керівник гуртка (студії, секції тощо), вчитель – 18 годин на тиждень.

                    Як врахувати в тарифікаційних списках зміни в оплаті праці педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

                    Необхідно години педагогічного навантаження, встановлені в тарифікаційному списку для кожного працівника, перевести вгодини робочого часу.

                    Для цього пропонуємо застосовувати такий порядок перерахунку:робочий час у тарифікаційному списку = педагогічне навантаження втарифікаційному списку / норму педагогічного навантаження, встановленогост. 26 Закону № 3788-ІХ * норму робочого часу на ставку, встановленого ст. 26Закону № 3788-ІХ

                    - зазначаються в МОН.

                    Чи необхідно додатково оплачувати за години, відпрацьованівихователями в групі з дітьми, понад норму педагогічного навантаження.

                    Якщо з 1 січня 2025 року вихователі працювали більше норми, тобто по 30 годин навантаження на тиждень і отримували заробітну плату, розраховану за 30 годин педагогічного навантаження, то необхідно зробити перерахунок і додатково оплатити за години, відпрацьовані вихователями в групі з дітьми, понад норму педагогічного навантаження.

                    Як оплачувати години заміни педагогічного працівника: за годинифактичної роботи на групі чи за весь робочий час?

                    Години заміни тимчасово відсутніх педагогічнихпрацівників не враховуються в нормі робочого часу та оплачуються додатково відповідно до вимог законодавства

                    - пояснюють в МОЗ.

                    Питання щодо підвищення посадових окладів та доплати

                    • Чи поширюється підвищення посадових окладів за роботу вспеціальних групах на години методичної роботи для вихователівспеціальних груп, вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів?
                      • Чи встановлюється доплата за роботу в інклюзивних групах на годиниметодичної роботи для вихователів інклюзивних груп?

                        Працівникам, що роблять у спецзакладах освіти ставку збільшили на 20 відсотків. Що стосується посад вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, які вводяться в штатні розписи закладів дошкільної освіти для роботи в спеціальних групах, вихователів спеціальних груп працюють в спеціальних групах:

                        Для цих категорій підвищення ставки заробітної плати встановлюється за весь робочий час у цих групах, включно із годинами виконання методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, необхідної для забезпечення освітнього процесу з вихованцями таких груп.

                        Аналогічно вихователям інклюзивних груп встановлюється доплата зароботу в інклюзивній групі за весь робочий час у цій групі.

                        Чи може педагогічний працівник мати тривалість робочого часу, щоперевищує тривалість роботи закладу?

                        За погодженням з керівником закладу дошкільної освіти працівники можуть додатково працювати в закладі та/або поза його межами, зокремадистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

                        Чи необхідно вносити до табелю дані про педагогічне навантаження?

                        "Вважаємо необхідним внесення до табелю обліку використання робочого часу інформації про години заміни", - написали в МОН.  

                        Нагадаємо

                        У Кабміні заявили про брак коштів для підвищення зарплат вчителям до європейського рівня. Проте, уряд здійснює кроки для поступового збільшення оплати праці педагогів.

                        Яна Соколівська

                        Яна Соколівська

                        ОсвітаФінанси
                        Міністерство освіти і науки України
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