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Зарплати вчителів не збільшать: в уряді відповіли на петицію українців

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

У Кабміні заявили про брак коштів для підвищення зарплат вчителям до європейського рівня. Проте, уряд здійснює кроки для поступового збільшення оплати праці педагогів.

Зарплати вчителів не збільшать: в уряді відповіли на петицію українців

У Кабміні відреагували на електронну петицію, розміщену на урядовому порталі, про перегляд рівня вчительських зарплат і збільшення його до рівня європейських держав. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як зазначили в уряді, у держави немає коштів на підвищення зарплат вчителям.

Зазначене підвищення потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони

 – йдеться у відповіді на запит до уряду.

Разом з тим, у Кабміні запевнили, що здійснюють кроки для поступового підвищення оплати праці педагогічних працівників закладів. Зокрема, постановою від 8 листопада 2024 р. з 1 січня цього року встановили щомісячну доплату у розмірі 1 300 гривень, а з 1 вересня і "до кінця календарного року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан" - доплачуватимуть 2 600 гривень.

В Україні мотивуватимуть дітей до навчання квитками в кіно, майстер-класами та VR-квестами - Мінцифри08.04.25, 22:35 • 7559 переглядiв

Доповнення

Звернення до уряду про оплату вчительської праці розмістили 15 січня. Автори закликали урядовців підвищити зарплати працівникам освіти до рівня європейських держав – до рівня 1000-1500 доларів. Прохання обґрунтували навантаженням на освітян, ризиками роботи під обстрілами та складною ситуацією з кадрами, а також економічною ситуацією в Україні.

Нагадаємо

Електронна петиція про підвищення зарплати вчителям в Україні до рівня європейських держав, розміщена 15 січня, набрала необхідну для розгляду кількість голосів на початку квітня цього року. 

Лілія Набока

Лілія Набока

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