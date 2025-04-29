Зарплаты учителей не увеличат: в правительстве ответили на петицию украинцев
Киев • УНН
В Кабмине заявили о нехватке средств для повышения зарплат учителям до европейского уровня. Тем не менее, правительство предпринимает шаги для постепенного увеличения оплаты труда педагогов.
В Кабмине отреагировали на электронную петицию, размещенную на правительственном портале, о пересмотре уровня учительских зарплат и увеличении его до уровня европейских государств. Об этом сообщает УНН.
Детали
Как отметили в правительстве, у государства нет средств на повышение зарплат учителям.
Указанное повышение потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней, что во время военного положения проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляются на нужды Сил безопасности и обороны
Вместе с тем, в Кабмине заверили, что осуществляют шаги для постепенного повышения оплаты труда педагогических работников учреждений. В частности, постановлением от 8 ноября 2024 г. с 1 января этого года установили ежемесячную доплату в размере 1 300 гривен, а с 1 сентября и "до конца календарного года, в котором будет прекращено или отменено военное положение" - будут доплачивать 2 600 гривен.
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Дополнение
Обращение к правительству об оплате учительского труда разместили 15 января. Авторы призвали чиновников повысить зарплаты работникам образования до уровня европейских государств – до уровня 1000-1500 долларов. Просьбу обосновали нагрузкой на педагогов, рисками работы под обстрелами и сложной ситуацией с кадрами, а также экономической ситуацией в Украине.
Напомним
Электронная петиция о повышении зарплаты учителям в Украине до уровня европейских государств, размещенная 15 января, набрала необходимое для рассмотрения количество голосов в начале апреля этого года.