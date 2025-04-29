Зарплаты учителей не увеличат: в правительстве ответили на петицию украинцев

В Кабмине отреагировали на электронную петицию, размещенную на правительственном портале, о пересмотре уровня учительских зарплат и увеличении его до уровня европейских государств. Об этом сообщает УНН.

Как отметили в правительстве, у государства нет средств на повышение зарплат учителям.

Указанное повышение потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней, что во время военного положения проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляются на нужды Сил безопасности и обороны