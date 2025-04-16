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Financial Times

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The Guardian

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Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

Київ • УНН

 • 16182 перегляди

Петиція з вимогою підняти зарплати українським вчителям до 1000–1500 доларів набрала необхідну кількість голосів. Тепер Кабмін має розглянути звернення протягом десяти днів.

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

Електронна петиція про підвищення зарплати вчителям в Україні до рівня європейських держав набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Текст петиції опублікований на сайті Кабінету міністрів України, передає УНН.

Деталі

Збір підписів тривав з 15 січня поточного року. Автор петиції навів декілька аргументів на користь перегляду зарплат вчителям. Серед них – низький рівень зарплати педагогів порівняно із середнім рівнем зарплати в Україні і інших країнах, зокрема членах Євросоюзу.

Також у петиції згадано позитивний досвід інших країн, які мають найкращі показники у світових освітніх рейтингах. Там вчителі мають високий рівень зарплати.

Наостанок автор звертає увагу на плинність кадрів у школах і перевантаженість українських вчителів. З огляду на це, автор петиції наголошує на необхідності підняти зарплати вчителям до рівня європейських держав – 1000–1500 доларів.

Тепер Кабінет міністрів України мають розглянути петицію і дати на неї відповідь впродовж десяти робочих днів.

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки України повідомило, що початкові школи та гімназії не закриватимуть, але зміниться вибір профілів і предметів учнями.

Євген Устименко

Євген Устименко

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