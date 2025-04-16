Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів
Київ • УНН
Петиція з вимогою підняти зарплати українським вчителям до 1000–1500 доларів набрала необхідну кількість голосів. Тепер Кабмін має розглянути звернення протягом десяти днів.
Електронна петиція про підвищення зарплати вчителям в Україні до рівня європейських держав набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Текст петиції опублікований на сайті Кабінету міністрів України, передає УНН.
Деталі
Збір підписів тривав з 15 січня поточного року. Автор петиції навів декілька аргументів на користь перегляду зарплат вчителям. Серед них – низький рівень зарплати педагогів порівняно із середнім рівнем зарплати в Україні і інших країнах, зокрема членах Євросоюзу.
Також у петиції згадано позитивний досвід інших країн, які мають найкращі показники у світових освітніх рейтингах. Там вчителі мають високий рівень зарплати.
Наостанок автор звертає увагу на плинність кадрів у школах і перевантаженість українських вчителів. З огляду на це, автор петиції наголошує на необхідності підняти зарплати вчителям до рівня європейських держав – 1000–1500 доларів.
Тепер Кабінет міністрів України мають розглянути петицію і дати на неї відповідь впродовж десяти робочих днів.
Нагадаємо
Міністерство освіти і науки України повідомило, що початкові школи та гімназії не закриватимуть, але зміниться вибір профілів і предметів учнями.