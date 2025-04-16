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Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

Киев • УНН

 • 7462 просмотра

Петиция с требованием поднять зарплаты украинским учителям до 1000–1500 долларов набрала необходимое количество голосов. Теперь Кабмин должен рассмотреть обращение в течение десяти дней.

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

Электронная петиция о повышении зарплаты учителям в Украине до уровня европейских государств набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Текст петиции опубликован на сайте Кабинета министров Украины, передает УНН.

Детали

Сбор подписей продолжался с 15 января текущего года. Автор петиции привел несколько аргументов в пользу пересмотра зарплат учителям. Среди них – низкий уровень зарплаты педагогов по сравнению со средним уровнем зарплаты в Украине и других странах, в частности членах Евросоюза.

Также в петиции упомянут положительный опыт других стран, имеющих лучшие показатели в мировых образовательных рейтингах. Там учителя имеют высокий уровень зарплаты.

Напоследок автор обращает внимание на текучесть кадров в школах и перегруженность украинских учителей. Учитывая это, автор петиции отмечает необходимость поднять зарплаты учителям до уровня европейских государств – 1000–1500 долларов.

Теперь Кабинет министров Украины должен рассмотреть петицию и дать на нее ответ в течение десяти рабочих дней.

Напомним

Министерство образования и науки Украины сообщило, что начальные школы и гимназии не будут закрывать, но изменится выбор профилей и предметов учащимися.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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