Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов
Киев • УНН
Петиция с требованием поднять зарплаты украинским учителям до 1000–1500 долларов набрала необходимое количество голосов. Теперь Кабмин должен рассмотреть обращение в течение десяти дней.
Электронная петиция о повышении зарплаты учителям в Украине до уровня европейских государств набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Текст петиции опубликован на сайте Кабинета министров Украины, передает УНН.
Детали
Сбор подписей продолжался с 15 января текущего года. Автор петиции привел несколько аргументов в пользу пересмотра зарплат учителям. Среди них – низкий уровень зарплаты педагогов по сравнению со средним уровнем зарплаты в Украине и других странах, в частности членах Евросоюза.
Также в петиции упомянут положительный опыт других стран, имеющих лучшие показатели в мировых образовательных рейтингах. Там учителя имеют высокий уровень зарплаты.
Напоследок автор обращает внимание на текучесть кадров в школах и перегруженность украинских учителей. Учитывая это, автор петиции отмечает необходимость поднять зарплаты учителям до уровня европейских государств – 1000–1500 долларов.
Теперь Кабинет министров Украины должен рассмотреть петицию и дать на нее ответ в течение десяти рабочих дней.
Напомним
Министерство образования и науки Украины сообщило, что начальные школы и гимназии не будут закрывать, но изменится выбор профилей и предметов учащимися.