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В Минобразования предоставили разъяснения относительно зарплат педагогам детсадов

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Минобразования разъяснило нюансы оплаты труда педагогов дошкольных учреждений, в частности продолжительность рабочего времени, нормы нагрузки и оплату за замену. Также разъяснены вопросы повышения окладов и доплат.

В Минобразования предоставили разъяснения относительно зарплат педагогам детсадов

Ставку зарплаты педагогам дошкольных учреждений устанавливают за рабочее время, определенное в соответствии с законодательством, однако есть нюансы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

Какая продолжительность рабочего времени педагогических работников учреждений дошкольного образования на одну тарифную ставку:

  • для руководителя,
    • воспитателя-методиста,
      • социального педагога,
        • ассистента воспитателя – 35 часов в неделю;
          • для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников (музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, учителя-логопеда, руководителя кружка) – 30 часов в неделю.

            Норма педагогической нагрузки

            Указано, сколько часов составляет норма педагогической нагрузки:

            • для воспитателя, инструктора по физкультуре – 25 часов в неделю;
              • для музыкального руководителя – 24 часа в неделю;
                • практический психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед - 20 часов в неделю;
                  • руководитель кружка (студии, секции и т.п.), учитель – 18 часов в неделю.

                    Как учесть в тарификационных списках изменения в оплате труда педагогических работников учреждений дошкольного образования

                    Необходимо часы педагогической нагрузки, установленные в тарификационном списке для каждого работника, перевести в часы рабочего времени.

                    Для этого предлагаем применять следующий порядок перерасчета:рабочее время в тарификационном списке = педагогическая нагрузка в тарификационном списке / норму педагогической нагрузки, установленной ст. 26 Закона № 3788-ІХ * норму рабочего времени на ставку, установленного ст. 26 Закона № 3788-ІХ

                    - указываются в МОН.

                    Необходимо ли дополнительно оплачивать за часы, отработанные воспитателями в группе с детьми, сверх нормы педагогической нагрузки.

                    Если с 1 января 2025 года воспитатели работали больше нормы, то есть по 30 часов нагрузки в неделю и получали заработную плату, рассчитанную за 30 часов педагогической нагрузки, то необходимо сделать перерасчет и дополнительно оплатить за часы, отработанные воспитателями в группе с детьми, сверх нормы педагогической нагрузки.

                    Как оплачивать часы замены педагогического работника: за часы фактической работы на группе или за все рабочее время?

                    Часы замены временно отсутствующих педагогических работников не учитываются в норме рабочего времени и оплачиваются дополнительно в соответствии с требованиями законодательства

                    - объясняют в Минздраве.

                    Вопрос о повышении должностных окладов и доплаты

                    • Распространяется ли повышение должностных окладов за работу в специальных группах на часы методической работы для воспитателей специальных групп, учителей-логопедов, учителей-дефектологов?
                      • Устанавливается ли доплата за работу в инклюзивных группах на часы методической работы для воспитателей инклюзивных групп?

                        Работникам, работающим в спецзаведениях образования ставку увеличили на 20 процентов. Что касается должностей учителей-логопедов, учителей-дефектологов, которые вводятся в штатные расписания учреждений дошкольного образования для работы в специальных группах, воспитателей специальных групп, работающих в специальных группах:

                        Для этих категорий повышение ставки заработной платы устанавливается за все рабочее время в этих группах, включая часы выполнения методической, организационной работы и другой педагогической деятельности, необходимой для обеспечения образовательного процесса с воспитанниками таких групп.

                        Аналогично воспитателям инклюзивных групп устанавливается доплата за работу в инклюзивной группе за все рабочее время в этой группе.

                        Может ли педагогический работник иметь продолжительность рабочего времени, превышающую продолжительность работы заведения?

                        По согласованию с руководителем учреждения дошкольного образования работники могут дополнительно работать в учреждении и/или вне его пределов, в частности дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

                        Необходимо ли вносить в табель данные о педагогической нагрузке?

                        "Считаем необходимым внесение в табель учета использования рабочего времени информации о часах замены", - написали в МОН.  

                        Напомним

                        В Кабмине заявили о нехватке средств для повышения зарплат учителям до европейского уровня. Однако правительство предпринимает шаги для постепенного увеличения оплаты труда педагогов.

                        Яна Соколовская

                        Яна Соколовская

                        ОбразованиеФинансы
                        Министерство образования и науки Украины
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