В Минобразования предоставили разъяснения относительно зарплат педагогам детсадов

Ставку зарплаты педагогам дошкольных учреждений устанавливают за рабочее время, определенное в соответствии с законодательством, однако есть нюансы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

Какая продолжительность рабочего времени педагогических работников учреждений дошкольного образования на одну тарифную ставку:

для руководителя,

воспитателя-методиста,

социального педагога,

ассистента воспитателя – 35 часов в неделю;

для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников (музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, учителя-логопеда, руководителя кружка) – 30 часов в неделю.

Норма педагогической нагрузки

Указано, сколько часов составляет норма педагогической нагрузки:

для воспитателя, инструктора по физкультуре – 25 часов в неделю;

для музыкального руководителя – 24 часа в неделю;

практический психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед - 20 часов в неделю;

руководитель кружка (студии, секции и т.п.), учитель – 18 часов в неделю.

Как учесть в тарификационных списках изменения в оплате труда педагогических работников учреждений дошкольного образования

Необходимо часы педагогической нагрузки, установленные в тарификационном списке для каждого работника, перевести в часы рабочего времени.

Для этого предлагаем применять следующий порядок перерасчета:рабочее время в тарификационном списке = педагогическая нагрузка в тарификационном списке / норму педагогической нагрузки, установленной ст. 26 Закона № 3788-ІХ * норму рабочего времени на ставку, установленного ст. 26 Закона № 3788-ІХ - указываются в МОН.

Необходимо ли дополнительно оплачивать за часы, отработанные воспитателями в группе с детьми, сверх нормы педагогической нагрузки.

Если с 1 января 2025 года воспитатели работали больше нормы, то есть по 30 часов нагрузки в неделю и получали заработную плату, рассчитанную за 30 часов педагогической нагрузки, то необходимо сделать перерасчет и дополнительно оплатить за часы, отработанные воспитателями в группе с детьми, сверх нормы педагогической нагрузки.

Как оплачивать часы замены педагогического работника: за часы фактической работы на группе или за все рабочее время?

Часы замены временно отсутствующих педагогических работников не учитываются в норме рабочего времени и оплачиваются дополнительно в соответствии с требованиями законодательства - объясняют в Минздраве.

Вопрос о повышении должностных окладов и доплаты

Распространяется ли повышение должностных окладов за работу в специальных группах на часы методической работы для воспитателей специальных групп, учителей-логопедов, учителей-дефектологов?

Устанавливается ли доплата за работу в инклюзивных группах на часы методической работы для воспитателей инклюзивных групп?

Работникам, работающим в спецзаведениях образования ставку увеличили на 20 процентов. Что касается должностей учителей-логопедов, учителей-дефектологов, которые вводятся в штатные расписания учреждений дошкольного образования для работы в специальных группах, воспитателей специальных групп, работающих в специальных группах:

Для этих категорий повышение ставки заработной платы устанавливается за все рабочее время в этих группах, включая часы выполнения методической, организационной работы и другой педагогической деятельности, необходимой для обеспечения образовательного процесса с воспитанниками таких групп.

Аналогично воспитателям инклюзивных групп устанавливается доплата за работу в инклюзивной группе за все рабочее время в этой группе.

Может ли педагогический работник иметь продолжительность рабочего времени, превышающую продолжительность работы заведения?

По согласованию с руководителем учреждения дошкольного образования работники могут дополнительно работать в учреждении и/или вне его пределов, в частности дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Необходимо ли вносить в табель данные о педагогической нагрузке?

"Считаем необходимым внесение в табель учета использования рабочего времени информации о часах замены", - написали в МОН.

Напомним

В Кабмине заявили о нехватке средств для повышения зарплат учителям до европейского уровня. Однако правительство предпринимает шаги для постепенного увеличения оплаты труда педагогов.