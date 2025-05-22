В Минобразования предоставили разъяснения относительно зарплат педагогам детсадов
Киев • УНН
Минобразования разъяснило нюансы оплаты труда педагогов дошкольных учреждений, в частности продолжительность рабочего времени, нормы нагрузки и оплату за замену. Также разъяснены вопросы повышения окладов и доплат.
Ставку зарплаты педагогам дошкольных учреждений устанавливают за рабочее время, определенное в соответствии с законодательством, однако есть нюансы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Детали
Какая продолжительность рабочего времени педагогических работников учреждений дошкольного образования на одну тарифную ставку:
- для руководителя,
- воспитателя-методиста,
- социального педагога,
- ассистента воспитателя – 35 часов в неделю;
- для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников (музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, учителя-логопеда, руководителя кружка) – 30 часов в неделю.
Норма педагогической нагрузки
Указано, сколько часов составляет норма педагогической нагрузки:
- для воспитателя, инструктора по физкультуре – 25 часов в неделю;
- для музыкального руководителя – 24 часа в неделю;
- практический психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед - 20 часов в неделю;
- руководитель кружка (студии, секции и т.п.), учитель – 18 часов в неделю.
Как учесть в тарификационных списках изменения в оплате труда педагогических работников учреждений дошкольного образования
Необходимо часы педагогической нагрузки, установленные в тарификационном списке для каждого работника, перевести в часы рабочего времени.
Для этого предлагаем применять следующий порядок перерасчета:рабочее время в тарификационном списке = педагогическая нагрузка в тарификационном списке / норму педагогической нагрузки, установленной ст. 26 Закона № 3788-ІХ * норму рабочего времени на ставку, установленного ст. 26 Закона № 3788-ІХ
Необходимо ли дополнительно оплачивать за часы, отработанные воспитателями в группе с детьми, сверх нормы педагогической нагрузки.
Если с 1 января 2025 года воспитатели работали больше нормы, то есть по 30 часов нагрузки в неделю и получали заработную плату, рассчитанную за 30 часов педагогической нагрузки, то необходимо сделать перерасчет и дополнительно оплатить за часы, отработанные воспитателями в группе с детьми, сверх нормы педагогической нагрузки.
Как оплачивать часы замены педагогического работника: за часы фактической работы на группе или за все рабочее время?
Часы замены временно отсутствующих педагогических работников не учитываются в норме рабочего времени и оплачиваются дополнительно в соответствии с требованиями законодательства
Вопрос о повышении должностных окладов и доплаты
- Распространяется ли повышение должностных окладов за работу в специальных группах на часы методической работы для воспитателей специальных групп, учителей-логопедов, учителей-дефектологов?
- Устанавливается ли доплата за работу в инклюзивных группах на часы методической работы для воспитателей инклюзивных групп?
Работникам, работающим в спецзаведениях образования ставку увеличили на 20 процентов. Что касается должностей учителей-логопедов, учителей-дефектологов, которые вводятся в штатные расписания учреждений дошкольного образования для работы в специальных группах, воспитателей специальных групп, работающих в специальных группах:
Для этих категорий повышение ставки заработной платы устанавливается за все рабочее время в этих группах, включая часы выполнения методической, организационной работы и другой педагогической деятельности, необходимой для обеспечения образовательного процесса с воспитанниками таких групп.
Аналогично воспитателям инклюзивных групп устанавливается доплата за работу в инклюзивной группе за все рабочее время в этой группе.
Может ли педагогический работник иметь продолжительность рабочего времени, превышающую продолжительность работы заведения?
По согласованию с руководителем учреждения дошкольного образования работники могут дополнительно работать в учреждении и/или вне его пределов, в частности дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Необходимо ли вносить в табель данные о педагогической нагрузке?
"Считаем необходимым внесение в табель учета использования рабочего времени информации о часах замены", - написали в МОН.
Напомним
В Кабмине заявили о нехватке средств для повышения зарплат учителям до европейского уровня. Однако правительство предпринимает шаги для постепенного увеличения оплаты труда педагогов.