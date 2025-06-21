Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года

В Украине с сентября 2026 года решено не финансировать за счет образовательной субвенции зарплату учителей в школах, где учится менее 60 учеников. Это нововведение не касается начальных классов, а только школ с 5 по 11 классы. Об этом сообщало министерство образования и науки, передает УНН.

МОН разъяснило решение Кабмина об изменениях в финансировании оплаты труда учителей в школах с малым количеством учеников.

Что предусматривает решение правительства?

С 1 сентября 2025 года решено не финансировать за счет образовательной субвенции зарплату учителей в школах с количеством учеников менее 45 человек, а с 1 сентября 2026 года менее 60 человек. Решение не касается начальных школ, которые являются отдельными юридическими лицами.

Вместе с тем в расчет образовательной субвенции каждой общины добавлены все дети школьного возраста. Таким образом община будет получать средства на обучение всех детей, однако не сможет тратить их на маленькие школы.

Это означает, что местные органы самоуправления могут решать: либо довозить учеников этих школ в ближайшую большую школу, либо оплачивать труд учителей малых школ из местных бюджетов.

В МОН напомнили, что такое решение с целью улучшения качества образования для учеников из сел уже принималось. Так, 1 сентября 2016 года из образовательной субвенции не финансируются школы, в которых учится менее 25 учеников.

Для чего нужно данное решение?

МОН объясняет, что в школах I-III ступеней, где учится менее 45 учеников, в одном классе учится 5-6 учеников, а из-за нехватки возможности сформировать класс (минимум пять учеников) дети учатся на индивидуальной форме или в объединенных классах (начальная школа), которые собирают детей разного возраста. Как следствие, дети не получают должного уровня взаимодействия друг с другом, не учатся друг у друга и отсутствуют примеры для подражания.

Также в МОН отмечали, что обычно такие школы не обеспечены учителями в полной мере. Часто учителя не могут набрать достаточное количество часов по своему профильному предмету для получения достаточной заработной платы, как следствие в таких школах существует практика отдавать некоторые предметы непрофильным учителям.

Поэтому в министерстве подчеркивают, что решение Кабмина должно стимулировать местные органы самоуправления довозить детей в более крупные школы, которые укомплектованы учителями и технически обеспечены.

Реформа старшей школы: что ждет учеников в 2027 году

Что будет с учениками этих школ?

Местные власти обязаны организовать подвоз детей в опорную школу. Учеников должен сопровождать учитель.

В опорную школу привозят детей из разных населенных пунктов на расстоянии до 30 километров.

Также в МОН отмечали, что начальные школы, в которых учится менее 45 и менее 60 детей, будут и в дальнейшем получать государственное финансирование. Начальная школа должна быть как можно ближе к ребенку, ведь для учеников старших классов могут осилить дорогу до опорной школы, а для маленьких детей это сложно и есть нюансы.

Что изменит реформа старшей школы

МОН сообщает, что реформа старшей школы предусматривает:

возможность ученикам выбирать профили и предметы/курсы. В местности, где живут ученики, учреждения образования должны предоставлять разнообразные профили, а не только гуманитарные;

необходимо изменить сеть учреждений образования для внедрения реформы. Старшие ученики должны учиться в больших лицеях: чем больше учеников на параллели, тем больше групп можно сформировать для выбора профилей и предметов/курсов. Тогда появится возможность предоставить учителям в лицеях полную нагрузку и обеспечить преподавание профильных предметов/курсов. Лицеи будут оснащаться необходимым оборудованием;

лучше, когда лицеи будут отделенными. Потому что старшеклассники нуждаются в других подходах, чем младшие ученики, а способ организации обучения может быть другим. Например, изучение одного предмета в рамках семестра по модульному принципу, сменные группы вместо классов и т.д.

Что не меняет реформа:

не будут закрывать гимназии и начальные школы (1-9, 5-9, 1-4 классы). Но предлагается изменить тип отдельных учреждений образования. Некоторые из них станут лицеями и будут обучать преимущественно старшеклассников. Другие будут гимназиями и начальными школами и будут собирать детей общины соответствующего возраста;

начальная школа останется как можно ближе к месту жительства ребенка;

минимальное и максимальное количество учеников в 1-9 классах. Минимальное количество учеников – 5, а максимальное – 24 в начальной школе, 30 в базовой.

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