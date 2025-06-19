МОН утвердило новые правила дистанционного обучения: детали 19 июня 2025
Киев • УНН
Министерство образования и науки Украины утвердило изменения в правила дистанционного обучения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Внедрена минимальная наполняемость дистанционных классов и механизм поддержки учителей.
Министерство образования и науки Украины обновило правила организации дистанционного обучения в учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Детали
В МОН напомнили, что изменения касаются приказов №1112 от 7 августа 2024 года и №1115 от 8 сентября 2020 года.
Эти изменения – часть политики "Школа офлайн". Цель – обеспечить качественное образование для каждого ребенка, независимо от того, где он находится – на контролируемой украинским правительством территории, временно оккупированной или за рубежом
В ведомстве добавили, что обновленные нормы подготовлены на основе консультаций с общинами и регионами.
Решение является результатом системного сотрудничества с общинами и областями, а также учитывает предложения, предоставленные в рамках общественного обсуждения – отметили в министерстве.
Отдельно в МОН обратили внимание на учет условий в приграничных и прифронтовых регионах.
Утвержденные изменения адаптированы к потребностям и специфике прифронтовых и приграничных с россией регионов
Хотя документ еще не вступил в силу, педагоги уже получают соответствующую информацию.
Приказ вступит в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины. Одновременно МОН уже начинает его коммуникацию, чтобы школы, общины и педагоги могли заблаговременно ознакомиться с обновлениями – сообщили в министерстве.
Основные изменения
1. Требования к наполняемости дистанционных классов: минимум 20 учеников в дистанционном классе.
Возможно уменьшение до:
- 10 учеников – в школах на временно оккупированных, прифронтовых
территориях, в селах и поселках;
- 15 учеников – в школах в других городах.
Ограничения не распространяются на: учреждения специализированного образования и учреждения специального образования.
Дистанционная форма – даже без полного комплекта параллелей: учреждение может организовывать дистанционное обучение, если в нем отсутствуют не более двух параллелей классов. Например, школа может иметь дистанционные 1–6, 8–11 классы, а 7-й отсутствует.
Обучение по украиноведческому компоненту: в одном классе – только одна образовательная программа. Это позволит эффективнее работать с учениками:
- на контролируемых территориях;
- на временно оккупированных территориях;
- за рубежом.
Для детей за рубежом
Если ребенок посещает местную школу, он может дополнительно учиться дистанционно в украинской школе по украиноведческому компоненту (5–8 часов в неделю).
Если не посещает — может полностью получать образование дистанционно в украинском учреждении.
Выбрать школу и подать заявку можно здесь.
Также доступны индивидуальные формы: экстернат; семейная форма обучения.
Для детей на временно оккупированных территориях (ТОТ) возможно обучение в формате педагогического патронажа. Даже если в школе не открыт ни один класс, она может работать по этой форме.
Также предусмотрена оплата учителю за обучение конкретного ребенка.
Дети из прифронтовых регионов могут учиться дистанционно в своей школе без перевода. Если есть укрытие и безопасные условия, очное обучение остается приоритетом.
Кадровые вопросы
МОН вводит механизм поддержки педагогов, которые могут остаться без нагрузки.
МОН внедряет кадровый резерв: он даст возможность учителям, которые могут остаться без нагрузки, проходить обучение и получать среднюю заработную плату
Это касается педагогов из таких областей:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Луганская;
- Сумская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Изменения в постановление о кадровом резерве Кабинет Министров Украины утвердит в ближайшее время
Адаптированные изменения по дистанционному обучению будут внедрены с 1 сентября 2025 года
По мнению специалистов МОН, это позволит системе образования гибко реагировать на вызовы военного времени и гарантировать доступ к качественному образованию для каждого ребенка независимо от его местонахождения.