МОН утвердило новые правила дистанционного обучения: детали 19 июня 2025

Министерство образования и науки Украины обновило правила организации дистанционного обучения в учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

В МОН напомнили, что изменения касаются приказов №1112 от 7 августа 2024 года и №1115 от 8 сентября 2020 года.

Эти изменения – часть политики "Школа офлайн". Цель – обеспечить качественное образование для каждого ребенка, независимо от того, где он находится – на контролируемой украинским правительством территории, временно оккупированной или за рубежом – сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что обновленные нормы подготовлены на основе консультаций с общинами и регионами.

Решение является результатом системного сотрудничества с общинами и областями, а также учитывает предложения, предоставленные в рамках общественного обсуждения – отметили в министерстве.

Отдельно в МОН обратили внимание на учет условий в приграничных и прифронтовых регионах.

Утвержденные изменения адаптированы к потребностям и специфике прифронтовых и приграничных с россией регионов – пояснили в министерстве.

Хотя документ еще не вступил в силу, педагоги уже получают соответствующую информацию.

Приказ вступит в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины. Одновременно МОН уже начинает его коммуникацию, чтобы школы, общины и педагоги могли заблаговременно ознакомиться с обновлениями – сообщили в министерстве.

Основные изменения

1. Требования к наполняемости дистанционных классов: минимум 20 учеников в дистанционном классе.

Возможно уменьшение до:

10 учеников – в школах на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках;

15 учеников – в школах в других городах.

Ограничения не распространяются на: учреждения специализированного образования и учреждения специального образования.

Дистанционная форма – даже без полного комплекта параллелей: учреждение может организовывать дистанционное обучение, если в нем отсутствуют не более двух параллелей классов. Например, школа может иметь дистанционные 1–6, 8–11 классы, а 7-й отсутствует.

Обучение по украиноведческому компоненту: в одном классе – только одна образовательная программа. Это позволит эффективнее работать с учениками:

на контролируемых территориях;

на временно оккупированных территориях;

за рубежом.

Для детей за рубежом

Если ребенок посещает местную школу, он может дополнительно учиться дистанционно в украинской школе по украиноведческому компоненту (5–8 часов в неделю).

Если не посещает — может полностью получать образование дистанционно в украинском учреждении.

Выбрать школу и подать заявку можно здесь.

Также доступны индивидуальные формы: экстернат; семейная форма обучения.

Для детей на временно оккупированных территориях (ТОТ) возможно обучение в формате педагогического патронажа. Даже если в школе не открыт ни один класс, она может работать по этой форме.

Также предусмотрена оплата учителю за обучение конкретного ребенка.

Дети из прифронтовых регионов могут учиться дистанционно в своей школе без перевода. Если есть укрытие и безопасные условия, очное обучение остается приоритетом.

Кадровые вопросы

МОН вводит механизм поддержки педагогов, которые могут остаться без нагрузки.

МОН внедряет кадровый резерв: он даст возможность учителям, которые могут остаться без нагрузки, проходить обучение и получать среднюю заработную плату – пояснили в министерстве.

Это касается педагогов из таких областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Сумская;

Николаевская;

Одесская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Изменения в постановление о кадровом резерве Кабинет Министров Украины утвердит в ближайшее время – сообщили в МОН.

Адаптированные изменения по дистанционному обучению будут внедрены с 1 сентября 2025 года – подчеркнули в министерстве.

По мнению специалистов МОН, это позволит системе образования гибко реагировать на вызовы военного времени и гарантировать доступ к качественному образованию для каждого ребенка независимо от его местонахождения.