МОН затвердило нові правила дистанційного навчання: деталі 19 червня 2025
Київ • УНН
Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до правил дистанційного навчання, які набудуть чинності з 1 вересня 2025 року. Впроваджено мінімальну наповнюваність дистанційних класів та механізм підтримки вчителів.
Міністерство освіти і науки України оновило правила організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Деталі
У МОН нагадали, що зміни стосуються наказів №1112 від 7 серпня 2024 року та №1115 від 8 вересня 2020 року.
Ці зміни – частина політики "Школа офлайн". Мета – забезпечити якісну освіту для кожної дитини, незалежно від того, де вона перебуває – на контрольованій українським урядом території, тимчасово окупованій чи за кордоном
У відомстві додали, що оновлені норми підготовлені на основі консультацій з громадами та регіонами.
Рішення є результатом системної співпраці з громадами й областями, а також враховує пропозиції, надані в межах громадського обговорення – зазначили у міністерстві.
Окремо у МОН звернули увагу на врахування умов у прикордонних і прифронтових регіонах.
Затверджені зміни адаптовані до потреб і специфіки прифронтових та прикордонних із росією регіонів
Хоча документ ще не набрав чинності, освітяни вже отримують відповідну інформацію.
Наказ набуде чинності після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Водночас МОН уже розпочинає його комунікацію, щоб школи, громади й освітяни могли завчасно ознайомитися з оновленнями – повідомили у міністерстві.
Основні зміни
1. Вимоги до наповнюваності дистанційних класів: мінімум 20 учнів у дистанційному класі.
Можливе зменшення до:
- 10 учнів – у школах на тимчасово окупованих, прифронтових
територіях, у селах і селищах;
- 15 учнів – у школах в інших містах.
Обмеження не поширюються на: заклади спеціалізованої освіти та заклади спеціальної освіти.
Дистанційна форма – навіть без повного комплекту паралелей: заклад може організовувати дистанційне навчання, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей класів. Наприклад, школа може мати дистанційні 1–6, 8–11 класи, а 7-й відсутній.
Навчання за українознавчим компонентом: в одному класі – лише одна освітня програма. Це дозволить ефективніше працювати з учнями:
- на контрольованих територіях;
- на тимчасово окупованих територіях;
- за кордоном.
Для дітей за кордоном
Якщо дитина відвідує місцеву школу, вона може додатково навчатися дистанційно в українській школі за українознавчим компонентом (5–8 годин на тиждень).
Якщо не відвідує — може повністю здобувати освіту дистанційно в українському закладі.
Обрати школу й подати заявку можна тут.
Також доступні індивідуальні форми: екстернат; сімейна форма навчання.
Для дітей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) можливе навчання у форматі педагогічного патронажу. Навіть якщо у школі не відкрито жодного класу, вона може працювати за цією формою.
Також передбачено оплату вчителю за навчання конкретної дитини.
Діти з прифронтових регіонів можуть навчатися дистанційно у своїй школі без переведення. Якщо є укриття і безпечні умови, очне навчання залишається пріоритетом.
Кадрові питання
МОН запроваджує механізм підтримки педагогів, які можуть залишитися без навантаження.
МОН упроваджує кадровий резерв: він дасть змогу вчителям, які можуть залишитися без навантаження, проходити навчання й отримувати середню заробітну плату
Це стосується педагогів з таких областей:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Сумська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Зміни до постанови про кадровий резерв Кабінет Міністрів України затвердить найближчим часом
Адаптовані зміни щодо дистанційного навчання буде впроваджено з 1 вересня 2025 року
На думку фахівців МОН, це дозволить системі освіти гнучко реагувати на виклики воєнного часу та гарантувати доступ до якісної освіти для кожної дитини незалежно від її місцезнаходження.