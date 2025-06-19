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МОН затвердило нові правила дистанційного навчання: деталі 19 червня 2025

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до правил дистанційного навчання, які набудуть чинності з 1 вересня 2025 року. Впроваджено мінімальну наповнюваність дистанційних класів та механізм підтримки вчителів.

МОН затвердило нові правила дистанційного навчання: деталі

Міністерство освіти і науки України оновило правила організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Деталі

У МОН нагадали, що зміни стосуються наказів №1112 від 7 серпня 2024 року та №1115 від 8 вересня 2020 року.

Ці зміни – частина політики "Школа офлайн". Мета – забезпечити якісну освіту для кожної дитини, незалежно від того, де вона перебуває – на контрольованій українським урядом території, тимчасово окупованій чи за кордоном

– повідомили у міністерстві.

У відомстві додали, що оновлені норми підготовлені на основі консультацій з громадами та регіонами.

Рішення є результатом системної співпраці з громадами й областями, а також враховує пропозиції, надані в межах громадського обговорення – зазначили у міністерстві.

Окремо у МОН звернули увагу на врахування умов у прикордонних і прифронтових регіонах.

Затверджені зміни адаптовані до потреб і специфіки прифронтових та прикордонних із росією регіонів

 – пояснили у міністерстві.

Хоча документ ще не набрав чинності, освітяни вже отримують відповідну інформацію.

Наказ набуде чинності після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Водночас МОН уже розпочинає його комунікацію, щоб школи, громади й освітяни могли завчасно ознайомитися з оновленнями – повідомили у міністерстві.

Основні зміни

1. Вимоги до наповнюваності дистанційних класів: мінімум 20 учнів у дистанційному класі.

Можливе зменшення до:

  • 10 учнів – у школах на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах;
    • 15 учнів – у школах в інших містах.

      Обмеження не поширюються на: заклади спеціалізованої освіти та заклади спеціальної освіти.

      Дистанційна форма – навіть без повного комплекту паралелей: заклад може організовувати дистанційне навчання, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей класів. Наприклад, школа може мати дистанційні 1–6, 8–11 класи, а 7-й відсутній.

      Навчання за українознавчим компонентом: в одному класі – лише одна освітня програма. Це дозволить ефективніше працювати з учнями:

      • на контрольованих територіях;
        • на тимчасово окупованих територіях;
          • за кордоном.

            Для дітей за кордоном

            Якщо дитина відвідує місцеву школу, вона може додатково навчатися дистанційно в українській школі за українознавчим компонентом (5–8 годин на тиждень).

            Якщо не відвідує — може повністю здобувати освіту дистанційно в українському закладі.

            Обрати школу й подати заявку можна тут.

            Також доступні індивідуальні форми: екстернат; сімейна форма навчання.

            Для дітей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) можливе навчання у форматі педагогічного патронажу. Навіть якщо у школі не відкрито жодного класу, вона може працювати за цією формою.

            Також передбачено оплату вчителю за навчання конкретної дитини.

            Діти з прифронтових регіонів можуть навчатися дистанційно у своїй школі без переведення. Якщо є укриття і безпечні умови, очне навчання залишається пріоритетом.

            Кадрові питання

            МОН запроваджує механізм підтримки педагогів, які можуть залишитися без навантаження.

            МОН упроваджує кадровий резерв: він дасть змогу вчителям, які можуть залишитися без навантаження, проходити навчання й отримувати середню заробітну плату

            – пояснили у міністерстві.

            Це стосується педагогів з таких областей:

            • Дніпропетровська;
              • Донецька;
                • Запорізька;
                  • Луганська;
                    • Сумська;
                      • Миколаївська;
                        • Одеська;
                          • Харківська;
                            • Херсонська;
                              • Чернігівська.

                                Зміни до постанови про кадровий резерв Кабінет Міністрів України затвердить найближчим часом

                                – повідомили у МОН.

                                Адаптовані зміни щодо дистанційного навчання буде впроваджено з 1 вересня 2025 року

                                – наголосили у міністерстві.

                                На думку фахівців МОН, це дозволить системі освіти гнучко реагувати на виклики воєнного часу та гарантувати доступ до якісної освіти для кожної дитини незалежно від її місцезнаходження.

                                Андрій Кулик

                                Андрій Кулик

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                                Brent Oil
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                                Gold
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                                Gas TTF
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