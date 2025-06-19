МОН затвердило нові правила дистанційного навчання: деталі 19 червня 2025

Міністерство освіти і науки України оновило правила організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Деталі

У МОН нагадали, що зміни стосуються наказів №1112 від 7 серпня 2024 року та №1115 від 8 вересня 2020 року.

Ці зміни – частина політики "Школа офлайн". Мета – забезпечити якісну освіту для кожної дитини, незалежно від того, де вона перебуває – на контрольованій українським урядом території, тимчасово окупованій чи за кордоном – повідомили у міністерстві.

У відомстві додали, що оновлені норми підготовлені на основі консультацій з громадами та регіонами.

Рішення є результатом системної співпраці з громадами й областями, а також враховує пропозиції, надані в межах громадського обговорення – зазначили у міністерстві.

Окремо у МОН звернули увагу на врахування умов у прикордонних і прифронтових регіонах.

Затверджені зміни адаптовані до потреб і специфіки прифронтових та прикордонних із росією регіонів – пояснили у міністерстві.

Хоча документ ще не набрав чинності, освітяни вже отримують відповідну інформацію.

Наказ набуде чинності після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Водночас МОН уже розпочинає його комунікацію, щоб школи, громади й освітяни могли завчасно ознайомитися з оновленнями – повідомили у міністерстві.

Основні зміни

1. Вимоги до наповнюваності дистанційних класів: мінімум 20 учнів у дистанційному класі.

Можливе зменшення до:

10 учнів – у школах на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах;

15 учнів – у школах в інших містах.

Обмеження не поширюються на: заклади спеціалізованої освіти та заклади спеціальної освіти.

Дистанційна форма – навіть без повного комплекту паралелей: заклад може організовувати дистанційне навчання, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей класів. Наприклад, школа може мати дистанційні 1–6, 8–11 класи, а 7-й відсутній.

Навчання за українознавчим компонентом: в одному класі – лише одна освітня програма. Це дозволить ефективніше працювати з учнями:

на контрольованих територіях;

на тимчасово окупованих територіях;

за кордоном.

Для дітей за кордоном

Якщо дитина відвідує місцеву школу, вона може додатково навчатися дистанційно в українській школі за українознавчим компонентом (5–8 годин на тиждень).

Якщо не відвідує — може повністю здобувати освіту дистанційно в українському закладі.

Обрати школу й подати заявку можна тут.

Також доступні індивідуальні форми: екстернат; сімейна форма навчання.

Для дітей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) можливе навчання у форматі педагогічного патронажу. Навіть якщо у школі не відкрито жодного класу, вона може працювати за цією формою.

Також передбачено оплату вчителю за навчання конкретної дитини.

Діти з прифронтових регіонів можуть навчатися дистанційно у своїй школі без переведення. Якщо є укриття і безпечні умови, очне навчання залишається пріоритетом.

Кадрові питання

МОН запроваджує механізм підтримки педагогів, які можуть залишитися без навантаження.

МОН упроваджує кадровий резерв: він дасть змогу вчителям, які можуть залишитися без навантаження, проходити навчання й отримувати середню заробітну плату – пояснили у міністерстві.

Це стосується педагогів з таких областей:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Сумська;

Миколаївська;

Одеська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Зміни до постанови про кадровий резерв Кабінет Міністрів України затвердить найближчим часом – повідомили у МОН.

Адаптовані зміни щодо дистанційного навчання буде впроваджено з 1 вересня 2025 року – наголосили у міністерстві.

На думку фахівців МОН, це дозволить системі освіти гнучко реагувати на виклики воєнного часу та гарантувати доступ до якісної освіти для кожної дитини незалежно від її місцезнаходження.