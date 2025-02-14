Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
Киев • УНН
На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский примет участие в двух дискуссиях 14-15 февраля. Также запланированы выступления высокопоставленных чиновников США и встречи президента Украины с американскими представителями.
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали повестку дня форума в этом году, пишет УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский, согласно повестке дня, выступит 14 февраля во время дискуссии "Стратегические инвестиции: будущее сотрудничества США и Украины в сфере безопасности" (Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation), начало которой запланировано в 15:30 по местному времени.
15 февраля запланировано выступление Президента Владимира Зеленского во время дискуссии "Сопротивление и дипломатия: перспективы будущего Украины" (Defiance and Diplomacy: Prospects for Ukraine's Future), которая стартует в 10:15 по местному времени.
Во время конференции запланированы встречи Зеленского с американскими высокопоставленными чиновниками.
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Представители США также будут выступать на мероприятии.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, в соответствии с повесткой дня, выступит 14 февраля во время дискуссии, которая начнется в 14:30 по местному времени.
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и россии Кит Келлог также должен принять участие в конференции - 15 февраля во время дискуссии "Мир через силу: план для Украины" (Peace Through Strength: A Plan for Ukraine), где заявлен участником и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, и которая стартует в 18:30 по местному времени.
Также в Мюнхене ожидается госсекретарь США Марко Рубио. Участие в дискуссиях будут принимать и американские конгрессмены.
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