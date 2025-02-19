Украина и ЕС провели второй раунд диалога по безопасности и обороне в Брюсселе
Киев • УНН
В Брюсселе состоялся второй раунд диалога между Украиной и ЕС по безопасности и обороне. Обсуждались военно-техническое партнерство, оборонные инновации и координация военной помощи.
В Брюсселе состоялся второй раунд диалога между Украиной и Европейским Союзом в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Украинскую делегацию возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, а со стороны ЕС переговоры вел заместитель генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности Шарль Фриз.
Основное внимание было уделено вопросам военно-технического партнерства, усилению сотрудничества в сфере оборонных инноваций и инвестициям в оборонно-промышленный комплекс.
Обсуждалось расширение деятельности Офиса оборонных инноваций ЕС в Украине. Отдельно стороны затронули тему поддержки Евросоюзом критических оборонных потребностей Украины и механизмов дальнейшей координации военной помощи.
В рамках визита Игорь Жовква также встретился с еврокомиссаром Мартой Кос, с которой обсудил динамику евроинтеграционного процесса Украины. В частности, речь шла об открытии первого кластера переговоров по вступлению в ЕС.
Еще одним важным пунктом повестки дня стала встреча с руководителем Кабинета Президента Европейского совета Педро Лурти. Главные темы - итоги Мюнхенской конференции по безопасности и оценка результатов встречи европейских лидеров в Париже, которая состоялась 17 февраля. Во время переговоров отдельно подчеркивалась важность укрепления сотрудничества с США в достижении справедливого мира и повышении роли ЕС в этом процессе.
Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе14.02.25, 08:29 • 113540 просмотров