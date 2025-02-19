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Украина и ЕС провели второй раунд диалога по безопасности и обороне в Брюсселе

Украина и ЕС провели второй раунд диалога по безопасности и обороне в Брюсселе

Киев  •  УНН

 • 5542 просмотра

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В Брюсселе состоялся второй раунд диалога между Украиной и ЕС по безопасности и обороне. Обсуждались военно-техническое партнерство, оборонные инновации и координация военной помощи.

В Брюсселе состоялся второй раунд диалога между Украиной и Европейским Союзом в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Украинскую делегацию возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, а со стороны ЕС переговоры вел заместитель генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности Шарль Фриз.

Основное внимание было уделено вопросам военно-технического партнерства, усилению сотрудничества в сфере оборонных инноваций и инвестициям в оборонно-промышленный комплекс.

Обсуждалось расширение деятельности Офиса оборонных инноваций ЕС в Украине. Отдельно стороны затронули тему поддержки Евросоюзом критических оборонных потребностей Украины и механизмов дальнейшей координации военной помощи.

В рамках визита Игорь Жовква также встретился с еврокомиссаром Мартой Кос, с которой обсудил динамику евроинтеграционного процесса Украины. В частности, речь шла об открытии первого кластера переговоров по вступлению в ЕС.

Еще одним важным пунктом повестки дня стала встреча с руководителем Кабинета Президента Европейского совета Педро Лурти. Главные темы - итоги Мюнхенской конференции по безопасности и оценка результатов встречи европейских лидеров в Париже, которая состоялась 17 февраля. Во время переговоров отдельно подчеркивалась важность укрепления сотрудничества с США в достижении справедливого мира и повышении роли ЕС в этом процессе.

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе14.02.25, 08:29 • 113540 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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