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Латвія може відправити миротворців в Україну, але є нюанси - президент Рінкевичс

Латвія може відправити миротворців в Україну, але є нюанси - президент Рінкевичс

Київ • УНН

 • 23653 перегляди

Президент Латвії Рінкевичс заявив про готовність обговорювати відправку військ в Україну за певних умов. Ключовими питаннями є посилення безпеки Латвії та чіткі правила перебування військових в Україні.

Латвія готова обговорювати питання відправлення контингенту своїх військ в Україну, але для цього необхідне виконання кілька умов. Про це в інтерв’ю латвійському телеканалу LTV заявив президент цієї країни Едгарс Рінкевичс, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, перш за все, має бути ясність щодо того, як власна спроможність Латвії у сфері безпеки та оборони буде посилена в разі відправлення солдатів. Другим важливим питанням політик назвав правила перебування військових в Україні.

Якщо немає гарантій статті 5 (договору НАТО – ред.) чи чогось еквівалентного, що наражає наших солдатів на ризик – навіть якщо у випадку, якщо хтось нападе на українських солдатів, нам доведеться йти на допомогу, а ми не отримуємо достатньої підтримки – це дискусійні питання. … Я справді маю відчуття, що зараз ми перебуваємо в дещо теоретичній ситуації. Я був би обережно скептичний, чи дійдемо ми до цього

– сказав Рінкевичс.

Він також зазначив, що переговори про припинення вогню ще навіть не почалися, оскільки наразі діалог ведуть лише США та росія.

"Я просто не уявляю, як можна про щось домовлятися без участі України і думати, що Україна це виконає. … Зараз у мене таке відчуття, що незалежно від того, наскільки благими були наміри США припинити війну, для росії це просто пауза, щоб перегрупуватися і почати знову в якийсь момент ", - підкреслив президент Латвії.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що ЄС має бути готовим до альтернативної європейської пропозиції для встановлення миру в Україні. Також, за її словами, Євросоюз перебуває в ситуації, коли потрібно бути "досить практичними" щодо кроків, на які очікує Україна, включаючи якнайшвидший вступ України до ЄС, що є "мінімумом, який може зробити Європа".

Раніше у Брюсселі відбувся другий раунд діалогу між Україною та Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони. Обговорювалися військово-технічне партнерство, оборонні інновації та координація військової допомоги.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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