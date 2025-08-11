$41.390.07
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
10:23 • 52860 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
09:52 • 40229 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
11 серпня, 07:41 • 97484 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
11 серпня, 06:00 • 111783 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15 • 98107 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 69588 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
9 серпня, 14:11 • 117984 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 206442 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 06:10 • 129677 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС за місяць зросла на понад 30 тисяч

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

За даними Євростату, на кінець червня 2025 року 4,31 мільйона українців мали тимчасовий захист у ЄС. Найбільше осіб прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС за місяць зросла на понад 30 тисяч

Кількість людей з України, які отримали тимчасовий захист у ЄС, у червні зросла на майже 33 тисячі осіб, свідчать дані Євростату, оприлюднені 11 серпня, пише УНН.

Порівняно з кінцем травня 2025 року, на кінець червня загальна кількість осіб з України, які перебувають під тимчасовим захистом в ЄС, зросла на 32 940 осіб (+0,8%)

- повідомили у Євростаті.

Деталі

За даними Євростату, станом на 30 червня 2025 року 4,31 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

Країнами ЄС, які приймають найбільшу кількість осіб з України, які отримали тимчасовий захист, стали Німеччина (1 196 645 осіб; 27,8% від загальної кількості в ЄС), Польща (992 505 осіб; 23,0%) та Чехія (378 420 осіб; 8,8%).

Кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла в усіх країнах ЄС, причому 3 найбільші абсолютні збільшення спостерігалися за підсумками червня в Польщі (+5 660; +0,6%), Чехії (+4 745; +1,3%) та Німеччині (+3 805; +0,3%).

Найвище співвідношення осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалося в Чехії (34,7), Польщі (27,2) та Естонії (25,1), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу осіб.

Станом на 30 червня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Дорослі жінки становили 44,7% осіб, які отримали тимчасовий захист. Неповнолітні становили майже третину (31,2%), тоді як дорослі чоловіки становили близько чверті (24,1%) від загальної кількості.

Довідково

Дані, представлені в цій статті, стосуються надання статусу тимчасового захисту на основі Імплементаційного рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, яким встановлено існування масового напливу переміщених осіб з України через російську війну-агресію проти України та запроваджено тимчасовий захист.

13 червня 2025 року Європейська Рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб з 4 березня 2026 року до 4 березня 2027 року.

ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року13.06.25, 14:58 • 60048 переглядiв

Юлія Шрамко

