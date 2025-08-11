Число украинцев под временной защитой в ЕС за месяц выросло более чем на 30 тысяч
Киев • УНН
По данным Евростата, на конец июня 2025 года 4,31 миллиона украинцев имели временную защиту в ЕС. Больше всего человек приняли Германия, Польша и Чехия.
Число людей из Украины, получивших временную защиту в ЕС, в июне выросло почти на 33 тысячи человек, свидетельствуют данные Евростата, обнародованные 11 августа, пишет УНН.
По сравнению с концом мая 2025 года, к концу июня общее количество лиц из Украины, находящихся под временной защитой в ЕС, выросло на 32 940 человек (+0,8%)
Детали
По данным Евростата, по состоянию на 30 июня 2025 года 4,31 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, которые бежали из Украины в результате российской агрессии против Украины, имели статус временной защиты в ЕС.
Странами ЕС, принимающими наибольшее количество лиц из Украины, получивших временную защиту, стали Германия (1 196 645 человек; 27,8% от общего числа в ЕС), Польша (992 505 человек; 23,0%) и Чехия (378 420 человек; 8,8%).
Число лиц, находящихся под временной защитой, выросло во всех странах ЕС, причем 3 наибольших абсолютных увеличения наблюдались по итогам июня в Польше (+5 660; +0,6%), Чехии (+4 745; +1,3%) и Германии (+3 805; +0,3%).
Наивысшее соотношение лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдалось в Чехии (34,7), Польше (27,2) и Эстонии (25,1), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составлял 9,6 на тысячу человек.
По состоянию на 30 июня 2025 года граждане Украины составляли более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС. Взрослые женщины составляли 44,7% лиц, получивших временную защиту. Несовершеннолетние составляли почти треть (31,2%), тогда как взрослые мужчины составляли около четверти (24,1%) от общего числа.
Справка
Данные, представленные в этой статье, касаются предоставления статуса временной защиты на основе Имплементационного решения Совета ЕС 2022/382 от 4 марта 2022 года, которым установлено существование массового наплыва перемещенных лиц из Украины из-за российской войны-агрессии против Украины и введена временная защита.
13 июня 2025 года Европейский Совет принял решение о продлении временной защиты для этих лиц с 4 марта 2026 года до 4 марта 2027 года.
