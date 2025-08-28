Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года

С осени 2025 года ситуация с выплатами для беженцев из Украины может измениться, но многое будет зависеть от страны пребывания и конкретных программ поддержки. В некоторых странах ЕС продлен срок временной защиты, что гарантирует определенные выплаты, но размеры и условия могут меняться, пишет УНН.

Текущая система выплат для беженцев из Украины

Польша

В мае прошлого года правительство Польши приняло законопроект, который продлевает временную защиту для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года, привязывает выплаты социальной помощи к обязательному школьному обучению, а также позволяет украинцам менять статус с временной защиты на временный вид на жительство сроком до трех лет.

Законопроект предусматривает привязку выплат соцпомощи "800 злотых плюс" и помощи "Добрый старт" к обязательному школьному обучению.

Польша продлила временную защиту украинских беженцев, но выплаты получат не все: что изменилось

Украинские беженцы, имеющие статус Pesel UKR, в 2025 году смогут получить карту побыту CUKR. Этот документ позволяет:

легально проживать и работать в Польше в течение трех лет;

покидать территорию Польши, но не дольше чем на шесть месяцев подряд.

В Польше также действуют несколько программ поддержки украинских семей с детьми:

программа "Активные в яслях" – направлена на помощь семьям с маленькими детьми, посещающими ясли.

программа "Семья 800" - предоставляется помощь в размере 800 злотых (8276 грн) в месяц на каждого ребенка до 18 лет. Условия: ребенок должен учиться в польской школе.

программа "Добрый старт" - единовременная выплата в размере 300 злотых (3 102 гривны). Предназначена для подготовки ребенка к школе или университету.

Литва

С прошлого года в Литве украинцам, прибывающим в страну, предоставляют единовременные выплаты в размере 176 евро. Желающие получить выплату должны зарегистрироваться в Департаменте миграции для получения вида на временное проживание в Литве, кроме того, они должны соответствовать определенным критериям.

Помощь предоставят одиноким родителям или опекунам, прибывшим с одним ребенком или несколькими до 18 лет, семьям с тремя и более детьми до 18 лет, семьям с ребенком с ограниченными возможностями до 18 лет (поддержку предоставят детям и взрослым), беременным женщинам, лицам 60 лет и старше, а также лицам с ограниченными возможностями.

ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года

После получения разрешения на временное проживание в Литве в связи с временной защитой, украинские беженцы имеют право на:

выплаты для детей;

бесплатное питание учащихся и помощь в приобретении школьных принадлежностей;

компенсацию части аренды жилья;

социальные пенсии по возрасту, в связи с потерей трудоспособности;

социальную помощь;

компенсацию за отопление, питьевую воду и горячую воду;

единовременную выплату после поселения;

6 месяцев компенсации для ухода за ребенком дошкольного возраста;

возмещение части арендной платы (размер зависит от муниципалитета);

помощь в случае потери родственников (пособие на погребение).

В частности, социальная помощь выплачивается, если доход на одного человека составляет менее 193,6 евро в месяц.

Кроме того, в Литве действует бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев, который был продлен до конца 2025 года.

Латвия

В Латвии принят и действует специальный закон о статусе гражданского населения Украины. Жители Украины имеют право получить статус временной защиты в Латвии. С 1 января 2025 года документ, подтверждающий статус, будет выдаваться сроком на 3 года.

Украинцы, прибывшие в Латвию, могут получить следующую финансовую поддержку:

с 1 января 2025 года единовременную помощь в кризисной ситуации - составляет 377 евро на взрослого и 264 евро на ребенка;

с 1 января 2025 года дополнительную ежемесячную помощь в размере 137 евро на первого человека и 96 евро на каждого следующего члена домохозяйства;

другую материальную поддержку или социальные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями человека.

Кроме того, в июне в Латвии продлили бесплатный проезд для украинцев до конца года.

В Латвии уменьшилась поддержка Украины и украинцев за последний год: данные соцопроса

Германия

В Германии украинцы могут получить средства по программе Bürgergeld - социальной, государственной помощи, которая выплачивается тем, кто нуждается в поддержке в размере 563 евро для одиноких взрослых и родителей-одиночек, а также в зависимости от возраста для детей:

супруги - по 506 евро на человека;

дети 14-17 лет - 471 евро;

дети 6-13 лет - 390 евро;

дети до 5 лет - 357 евро.

Пока украинцы находятся в Германии под статусом временной защиты до 4 марта 2026 года, но этот срок впоследствии могут продлить.

Чехия

Размер финансовой помощи в Чехии, которую могут получить украинцы, зависит от количества членов семьи и продолжительности пребывания в стране. В течение первых пяти месяцев:

взрослый - 4 860 крон (около 8 359 гривен) или 7 290 крон (около 12 538 гривен) для лиц с инвалидностью;

ребенок: 3 490 крон (около 6 000 гривен) или 5 235 крон (около 9 000 гривен) для ребенка с инвалидностью.

После первых пяти месяцев:

взрослый - 3 130 крон (около 5 383 гривен);

взрослый из уязвимой категории - 4 860 крон (около 8 359 гривен) или 7 290 крон (около 12 538 гривен) для лиц с инвалидностью;

ребенок - 3 490 крон (около 6 000 гривен) или 5 235 крон (около 9 000 гривен) для ребенка с инвалидностью.

Число украинцев под временной защитой в ЕС за месяц выросло более чем на 30 тысяч

Возможные ограничения и новые требования, и какие изменения ожидаются осенью 2025 года

Коалиционное правительство Германии планирует зарегистрировать законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для новоприбывших украинских беженцев. По оценкам, это может привести к уменьшению ежемесячной выплаты на 100 евро (116 долларов США) на одного беженца.

Украинские беженцы, прибывающие в Германию, пользуются преимуществами Директивы Европейского Союза о временной защите, которая позволяет им непосредственно получать социальную помощь без прохождения процедуры предоставления убежища.

В случае принятия соответствующего законопроекта, украинцы, прибывающие в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать гражданскую помощь, а вместо этого будут получать выплаты согласно Закону о помощи ищущим убежище, которые являются меньшими.

Проект закона требует одобрения кабинета министров и верхней палаты парламента, прежде чем вступит в силу до конца года.

Германия сокращает выплаты украинским беженцам

Вето президента не означает, что те, кто пользуется временной защитой согласно специальному украинскому закону, потеряют право на проживание в Польше. Однако решение президента создает проблемы для тех, кто ранее приезжал в Польшу на работу. Это может затронуть 600 000-700 000 человек.

Кроме того, вето Кароля Навроцкого может усложнить жизнь польским компаниям и работникам из Украины. Представители бизнеса отмечают, что хаос вокруг закона о помощи гражданам Украины безосновательно усиливает и без того высокий уровень неопределенности в экономике. Это касается примерно 5% легальных работников.

Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: что предлагает

Кроме того, Служба иммиграции и таможенного контроля США депортировала из страны первых украинцев. Десятки тысяч украинских беженцев в США могут потерять правовую защиту.

США депортировали первых украинских беженцев