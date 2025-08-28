$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
13:53 • 962 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 4546 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 4008 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 20647 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 62692 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 92389 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 87637 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 109564 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 79832 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 80922 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
36%
753мм
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 73194 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети28 августа, 07:26 • 40665 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 47992 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 90638 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен10:55 • 36970 просмотра
публикации
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 4546 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 144738 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 147220 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 229228 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 207786 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 96618 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 128086 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 129828 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 124448 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 156524 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
E-6 Mercury
Детонатор

Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года

Киев • УНН

 • 4546 просмотра

С осени 2025 года ожидаются изменения в выплатах украинским беженцам в ЕС, в частности Германия планирует сократить помощь.

Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года

С осени 2025 года ситуация с выплатами для беженцев из Украины может измениться, но многое будет зависеть от страны пребывания и конкретных программ поддержки. В некоторых странах ЕС продлен срок временной защиты, что гарантирует определенные выплаты, но размеры и условия могут меняться, пишет УНН.

Текущая система выплат для беженцев из Украины

Польша

В мае прошлого года правительство Польши приняло законопроект, который продлевает временную защиту для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года, привязывает выплаты социальной помощи к обязательному школьному обучению, а также позволяет украинцам менять статус с временной защиты на временный вид на жительство сроком до трех лет.

Законопроект предусматривает привязку выплат соцпомощи "800 злотых плюс" и помощи "Добрый старт" к обязательному школьному обучению.

Польша продлила временную защиту украинских беженцев, но выплаты получат не все: что изменилось01.05.24, 04:41 • 31852 просмотра

Украинские беженцы, имеющие статус Pesel UKR, в 2025 году смогут получить карту побыту CUKR. Этот документ позволяет:

  • легально проживать и работать в Польше в течение трех лет;
    • покидать территорию Польши, но не дольше чем на шесть месяцев подряд.

      В Польше также действуют несколько программ поддержки украинских семей с детьми:

      • программа "Активные в яслях" – направлена на помощь семьям с маленькими детьми, посещающими ясли.
        • программа "Семья 800" - предоставляется помощь в размере 800 злотых (8276 грн) в месяц на каждого ребенка до 18 лет. Условия: ребенок должен учиться в польской школе.
          • программа "Добрый старт" - единовременная выплата в размере 300 злотых (3 102 гривны). Предназначена для подготовки ребенка к школе или университету.

            Литва

            С прошлого года в Литве украинцам, прибывающим в страну, предоставляют единовременные выплаты в размере 176 евро. Желающие получить выплату должны зарегистрироваться в Департаменте миграции для получения вида на временное проживание в Литве, кроме того, они должны соответствовать определенным критериям.

            Помощь предоставят одиноким родителям или опекунам, прибывшим с одним ребенком или несколькими до 18 лет, семьям с тремя и более детьми до 18 лет, семьям с ребенком с ограниченными возможностями до 18 лет (поддержку предоставят детям и взрослым), беременным женщинам, лицам 60 лет и старше, а также лицам с ограниченными возможностями.

            ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года13.06.25, 14:58 • 60076 просмотров

            После получения разрешения на временное проживание в Литве в связи с временной защитой, украинские беженцы имеют право на:

            • выплаты для детей;
              • бесплатное питание учащихся и помощь в приобретении школьных принадлежностей;
                • компенсацию части аренды жилья;
                  • социальные пенсии по возрасту, в связи с потерей трудоспособности;
                    • социальную помощь;
                      • компенсацию за отопление, питьевую воду и горячую воду;
                        • единовременную выплату после поселения;
                          • 6 месяцев компенсации для ухода за ребенком дошкольного возраста;
                            • возмещение части арендной платы (размер зависит от муниципалитета);
                              • помощь в случае потери родственников (пособие на погребение).

                                В частности, социальная помощь выплачивается, если доход на одного человека составляет менее 193,6 евро в месяц.

                                Кроме того, в Литве действует бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев, который был продлен до конца 2025 года.

                                Латвия

                                В Латвии принят и действует специальный закон о статусе гражданского населения Украины. Жители Украины имеют право получить статус временной защиты в Латвии. С 1 января 2025 года документ, подтверждающий статус, будет выдаваться сроком на 3 года.

                                Украинцы, прибывшие в Латвию, могут получить следующую финансовую поддержку:

                                • с 1 января 2025 года единовременную помощь в кризисной ситуации - составляет 377 евро на взрослого и 264 евро на ребенка;
                                  • с 1 января 2025 года дополнительную ежемесячную помощь в размере 137 евро на первого человека и 96 евро на каждого следующего члена домохозяйства;
                                    • другую материальную поддержку или социальные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями человека.

                                      Кроме того, в июне в Латвии продлили бесплатный проезд для украинцев до конца года.

                                      В Латвии уменьшилась поддержка Украины и украинцев за последний год: данные соцопроса22.04.25, 14:56 • 8719 просмотров

                                      Германия

                                      В Германии украинцы могут получить средства по программе Bürgergeld - социальной, государственной помощи, которая выплачивается тем, кто нуждается в поддержке в размере 563 евро для одиноких взрослых и родителей-одиночек, а также в зависимости от возраста для детей:

                                      • супруги - по 506 евро на человека;
                                        • дети 14-17 лет - 471 евро;
                                          • дети 6-13 лет - 390 евро;
                                            • дети до 5 лет - 357 евро.

                                              Пока украинцы находятся в Германии под статусом временной защиты до 4 марта 2026 года, но этот срок впоследствии могут продлить.

                                              Чехия

                                              Размер финансовой помощи в Чехии, которую могут получить украинцы, зависит от количества членов семьи и продолжительности пребывания в стране. В течение первых пяти месяцев:

                                              • взрослый - 4 860 крон (около 8 359 гривен) или 7 290 крон (около 12 538 гривен) для лиц с инвалидностью;
                                                • ребенок: 3 490 крон (около 6 000 гривен) или 5 235 крон (около 9 000 гривен) для ребенка с инвалидностью.

                                                  После первых пяти месяцев: 

                                                  • взрослый - 3 130 крон (около 5 383 гривен);
                                                    • взрослый из уязвимой категории - 4 860 крон (около 8 359 гривен) или 7 290 крон (около 12 538 гривен) для лиц с инвалидностью;
                                                      • ребенок - 3 490 крон (около 6 000 гривен) или 5 235 крон (около 9 000 гривен) для ребенка с инвалидностью.

                                                        Число украинцев под временной защитой в ЕС за месяц выросло более чем на 30 тысяч11.08.25, 16:03 • 3856 просмотров

                                                        Возможные ограничения и новые требования, и какие изменения ожидаются осенью 2025 года

                                                        Коалиционное правительство Германии планирует зарегистрировать законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для новоприбывших украинских беженцев. По оценкам, это может привести к уменьшению ежемесячной выплаты на 100 евро (116 долларов США) на одного беженца.

                                                        Украинские беженцы, прибывающие в Германию, пользуются преимуществами Директивы Европейского Союза о временной защите, которая позволяет им непосредственно получать социальную помощь без прохождения процедуры предоставления убежища.

                                                        В случае принятия соответствующего законопроекта, украинцы, прибывающие в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать гражданскую помощь, а вместо этого будут получать выплаты согласно Закону о помощи ищущим убежище, которые являются меньшими.

                                                        Проект закона требует одобрения кабинета министров и верхней палаты парламента, прежде чем вступит в силу до конца года.

                                                        Германия сокращает выплаты украинским беженцам07.08.25, 06:09 • 44426 просмотров

                                                        Вето президента не означает, что те, кто пользуется временной защитой согласно специальному украинскому закону, потеряют право на проживание в Польше. Однако решение президента создает проблемы для тех, кто ранее приезжал в Польшу на работу. Это может затронуть 600 000-700 000 человек.

                                                        Кроме того, вето Кароля Навроцкого может усложнить жизнь польским компаниям и работникам из Украины. Представители бизнеса отмечают, что хаос вокруг закона о помощи гражданам Украины безосновательно усиливает и без того высокий уровень неопределенности в экономике. Это касается примерно 5% легальных работников.

                                                        Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: что предлагает25.08.25, 13:23 • 10841 просмотр

                                                        Кроме того, Служба иммиграции и таможенного контроля США депортировала из страны первых украинцев. Десятки тысяч украинских беженцев в США могут потерять правовую защиту.

                                                        США депортировали первых украинских беженцев19.08.25, 18:55 • 14094 просмотра

                                                        Павел Башинский

                                                        Наши за границейпубликацииФинансы
                                                        Латвия
                                                        Европейский Союз
                                                        Литва
                                                        Чешская Республика
                                                        Германия
                                                        Соединённые Штаты
                                                        Польша