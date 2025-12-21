МИД Украины требует наказания за ксенофобские случаи против украинцев в Польше

Министр иностранных дел Украины заявил о недопустимости позорного отношения к украинцам в Польше и призвал к справедливому наказанию виновных в ксенофобских проявлениях. Об этом сообщает Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Министр сообщил, что поднял этот вопрос во время переговоров со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Польше во время визита Президента Украины. По его словам, польская сторона заверила, что реагирует и будет реагировать на такие случаи должным образом.

Получил заверения в том, что польская сторона реагирует и будет реагировать должным образом. Благодарю за это своего коллегу и польские власти. Наши народы и наши страны заслуживают добрососедских отношений стратегического партнерства. В наших общих интересах — предотвращать и реагировать на такую вражду - подчеркнул министр.

А также добавил: "Настаиваю как министр иностранных дел Украины на справедливом наказании тех, кто позволяет себе ксенофобские выпады по отношению к украинцам как в Польше, так и в других странах. Украинский народ точно не заслужил такого отношения. Считаю, что несколько показательных кейсов ответственности за такие действия способны показать всем остальным, что такое поведение не может и никогда не будет нормой в цивилизованном европейском обществе".

Всему консульскому вертикалу поручено особо внимательно отслеживать все такие случаи и реагировать оперативно и принципиально, защищая права украинцев.

"Мы это терпеть не будем", - подытожил представитель.

Напомним

В Польше зафиксирован рост преступлений на почве ненависти к украинцам. С января по июль 2025 года полиция зарегистрировала 543 таких случая, что на 41% больше, чем в 2024 году.