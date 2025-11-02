Кількість злочинів проти українців у Польщі зростає: названо причини

У Польщі зростає кількість злочинів на ґрунті ненависті до українців на тлі зростання ксенофобії. Про це повідомляє TVP World, інформує УНН.

Так, у період з січня по липень 2025 року польська поліція зафіксувала 543 таких злочини, що на 41% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли було зареєстровано 384 таких інциденти.

Найпоширенішим правопорушенням залишаються загрози насильством: у 2024 році зафіксовано 479 випадків проти 317 у 2022 році. Лише за перші вісім місяців 2025 року зафіксовано 322 інциденти, що свідчить про можливість встановлення рекорду - йдеться у статті.

Вказується, що уількість випадків фізичного чи психологічного насильства за два роки зросла майже на 73%, з 160 у 2022 році до 278 у 2024 році. Фізичні напади із заподіянням шкоди здоров’ю збільшилися більш ніж на 43%, а ксенофобські, расистські або релігійно нетерпимі напади майже подвоїлися - з 113 у 2022 році до 188 у 2024 році. Кількість пограбувань, у яких жертвасми ставали українці, за той самий період зросла на 57%, також зросла кількість випадків переслідування, крадіжки особистих даних, примусу та вимагання.

Злочини на ґрунті ненависті є формою дискримінації та порушенням основних прав людини. Під час розслідування вкрай важливо встановити та задокументувати, що злочинець висловлював негативне ставлення до певної групи, до якої належить або вважається, що належить жертва - сказала речниця поліції Віолетта Шубська.

У свою чергу професор Пшемислав Садура, соціолог Варшавського університету, пояснює зростання антиукраїнських настроїв поєднанням економічної нестабільності, дезінформації та політичної експлуатації. За його словами, початкова хвиля солідарності з українцями після вторгнення росії у 2022 році згасла, змінившись зростаючим обуренням.

Люди бояться, що українці займають їхнє місце в черзі - у кабінеті лікаря, у дошкільних закладах чи на ринку праці - пояснив фахзівець.

Він додав, що Польщі необхідно вжити негайних заходів для боротьби з ксенофобією та запобігання подальшій ескалації.

