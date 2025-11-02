Кількість злочинів проти українців у Польщі зростає: названо причини

$42.080.01
Ексклюзив
08:00 • 3840 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 33617 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 64993 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 70334 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 94945 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 85408 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 43502 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 56214 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 45414 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37974 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Популярнi новини
рф заявила про удар на Куп'янському напрямку по 16-й бригаді ЗСУ, якої не існує - ОТУ "Харків"Photo1 листопада, 23:58 • 5058 перегляди
Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД2 листопада, 01:25 • 23918 перегляди
Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича2 листопада, 02:23 • 10767 перегляди
російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі04:05 • 7732 перегляди
Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітейPhoto05:43 • 6366 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
08:00 • 3868 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 94959 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 85415 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 88715 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 73946 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 26729 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 70351 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 88715 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 52876 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 61228 перегляди
Кількість злочинів проти українців у Польщі зростає: названо причини

Київ • УНН

 • 1728 перегляди

У Польщі зафіксовано зростання злочинів на ґрунті ненависті до українців. З січня по липень 2025 року поліція зареєструвала 543 таких випадки, що на 41% більше, ніж у 2024 році.

Кількість злочинів проти українців у Польщі зростає: названо причини

У Польщі зростає кількість злочинів на ґрунті ненависті до українців на тлі зростання ксенофобії. Про це повідомляє TVP World, інформує УНН.

Деталі

Так, у період з січня по липень 2025 року польська поліція зафіксувала 543 таких злочини, що на 41% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли було зареєстровано 384 таких інциденти.

Найпоширенішим правопорушенням залишаються загрози насильством: у 2024 році зафіксовано 479 випадків проти 317 у 2022 році. Лише за перші вісім місяців 2025 року зафіксовано 322 інциденти, що свідчить про можливість встановлення рекорду

- йдеться у статті.

Вказується, що уількість випадків фізичного чи психологічного насильства за два роки зросла майже на 73%, з 160 у 2022 році до 278 у 2024 році. Фізичні напади із заподіянням шкоди здоров’ю збільшилися більш ніж на 43%, а ксенофобські, расистські або релігійно нетерпимі напади майже подвоїлися - з 113 у 2022 році до 188 у 2024 році. Кількість пограбувань, у яких жертвасми ставали українці, за той самий період зросла на 57%, також зросла кількість випадків переслідування, крадіжки особистих даних, примусу та вимагання.

Злочини на ґрунті ненависті є формою дискримінації та порушенням основних прав людини. Під час розслідування вкрай важливо встановити та задокументувати, що злочинець висловлював негативне ставлення до певної групи, до якої належить або вважається, що належить жертва

- сказала речниця поліції Віолетта Шубська.

У свою чергу професор Пшемислав Садура, соціолог Варшавського університету, пояснює зростання антиукраїнських настроїв поєднанням економічної нестабільності, дезінформації та політичної експлуатації. За його словами, початкова хвиля солідарності з українцями після вторгнення росії у 2022 році згасла, змінившись зростаючим обуренням.

Люди бояться, що українці займають їхнє місце в черзі - у кабінеті лікаря, у дошкільних закладах чи на ринку праці

- пояснив фахзівець.

Він додав, що Польщі необхідно вжити негайних заходів для боротьби з ксенофобією та запобігання подальшій ескалації.

Нагадаємо

Ультраправі та консервативні партії в Європі, зокрема в Польщі та Німеччині, висловлюють занепокоєння через збільшення кількості молодих українських чоловіків. Це відбувається після послаблення правил виїзду з України.

Вадим Хлюдзинський

